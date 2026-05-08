FTISLAND演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

FTISLAND 《2026 FTISLAND TOUR O _XIX-l 'FaTe' in MACAO》演唱會將於2026年6月13日(星期六)下午6時正在澳門倫敦人，倫敦人劇場舉行，會在金光票務，大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



韓國流行搖滾樂團FTISLAND（IG@ftisland_global）

FTISLAND演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：6月13日(星期六)

演唱會時間：下午6時正

演唱會地點：澳門倫敦人，倫敦人劇場

門票價錢：MOP/HKD $1.688/$1.288/$888

FTISLAND 《2026 FTISLAND TOUR O _XIX-l 'FaTe' in MACAO》演唱會海報。（IG@wanxing.mo.ltd）

FTISLAND演唱會2026澳門 | 公售

公開發售平台：金光票務，大麥網

公開開賣日期：5月12日(二)

公開開賣時間：中午12時正起

FTISLAND 《2026 FTISLAND TOUR O _XIX-l 'FaTe' in MACAO》演唱會購票福利。（IG@wanxing.mo.ltd）

FTISLAND演唱會2026澳門 | 座位表

FTISLAND 《2026 FTISLAND TOUR O _XIX-l 'FaTe' in MACAO》演唱會座位表。（IG@wanxing.mo.ltd）

FTISLAND演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。