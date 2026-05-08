鈴木愛理演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

鈴木愛理《SUZUKI AIRI LIVE 2026 ||:Bias by us:|| in Hong Kong》演唱會將於2026年7月26日(星期日)在TIDES舉行，會在KKTIX公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



鈴木愛理《SUZUKI AIRI LIVE 2026 ||:Bias by us:|| in Hong Kong》演唱會海報。（FB@ACGEvent.com）

鈴木愛理演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年7月26日(星期日)

演唱會時間：開場16:00／開演17:00

演唱會地點：TIDES

門票價錢：HK$1,399 / $1,099 / $966 / $666 (全企位)

鈴木愛理《SUZUKI AIRI LIVE 2026 ||:Bias by us:|| in Hong Kong》演唱會座位表。（FB@ACGEvent.com）

鈴木愛理演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台：KKTIX

公開開賣日期：2026年5月13日

公開開賣時間：中午12時起

鈴木愛理（IG@airisuzuki_official_uf）

鈴木愛理演唱會2026香港 | 相關福利

SVIP特典：

1. 優先入場資格

2. ⁠親筆簽名明信片一張（工作人員派發）

3. ⁠SVIP限定通行證

4. ⁠「愛理鐘意理 After Talk」& 歡送會 參加資格

VIP特典：

1.「愛理鐘意理 After Talk」& 歡送會 參加資格

鈴木愛理演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。