The Weeknd演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

The Weeknd《AFTER HOURS TIL DAWN》演唱會將於2026年10月30日-31日 (星期六-星期日) 在啟德體育館主場館舉行，會在藝人官網、ZA Visa、Trip.com、Live Nation會員優先開賣門票，暫未公佈公開發售平台，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



演唱會海報（IG@livenationhk）

The Weeknd演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年10月30日-31日 (星期六-星期日)

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：啟德體育館主場館

門票價錢：暫未公佈

The Weeknd（IG@theweeknd）

The Weeknd演唱會2026香港 | 優先購票

The Weeknd演唱會2026香港 |藝人官網優先訂票

優先訂票渠道：HK Ticketing

門票發售時間：2026年5月18日 (星期一) 早上10時-下午8時 (HKT)

The Weeknd演唱會2026香港 |ZA Visa優先購票

優先訂票渠道：HK Ticketing

門票發售時間：2026年5月19日 (星期二)早上10時-20日 (星期三)早上10時 (HKT)

The Weeknd演唱會2026香港 |Trip.com優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2026年5月20日(星期四)早上10時-21日(星期四)早上9點59時(HKT)

The Weeknd演唱會2026香港 |Live Nation會員優先購票

優先訂票渠道：HK Ticketing

門票發售時間：2026年5月20日 (星期三) 下午2時-晚上8時(HKT)

The Weeknd（IG@theweeknd）

The Weeknd演唱會2026香港 | 公開售票

公開發售平台：HK Ticketing

公開開賣日期：2026年5月21日 (星期四)

公開開賣時間：上午10時 (HKT)

The Weeknd（IG@theweeknd）

The Weeknd演唱會2026香港 | 交通

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙