曾傲棐8月麥花臣騷重啟　自爆被Fans笑到唔敢再跳：你哋扼殺咗我

日前曾傲棐（Arvin）於旺角商場進行 LunchTime busking，為新歌《實物落差協會》宣傳，現場吸引過百粉絲逼爆廣場，場面熱鬧。原定去年11月底舉行的麥花臣首個個人演唱會，自從宣佈改期至今年8月15日後，最新的消息是很快就會重啟售票。

大合照場面十分熱鬧。（公關提供）

曾傲棐自誇：每日瞓醒已經好靚

除了busking哄動旺角，近日有位超級有心的fans，將Arvin早前於KKbox「一起聽 聽我講」中「講經」爆笑內容剪成三條片放上社交媒體，有心到暈。Arvin於節目中大講「歪理」，笑爆網友，「你可能以為我冇妝頭嗰時好核突，但係冇計，其實我每日瞓醒已經好靚，我驚嚇親大家，驚靚爆大家嘅鏡頭，所以暫時就唔好冇妝頭咁見大家住。」

Arvin好落力去唱新歌。（公關提供）

曾傲棐被要求公開孖煙通清晰相

提到新歌《實物落差協會》Digital cover用了「上身靚仔、下身孖煙通」造型，有fans大膽要求「孖煙通清晰相」，Arvin即刻耍手，「冇呀，最清係咁㗎啦。播返隻歌先。」講到fans花心機整應援，Arvin自認是「I人」，「好喜歡好感恩好多謝大家花咁多心機、金錢、時間去幫我做唔同嘅應援，身為一個I人，對大家最大嘅回饋就已經係我喺元朗特登搭架車出去，望一望大家嘅Decoration、影張相，我已經耗盡我嘅能量，大家原諒我好冇？」提到名字經常被人讀錯，Arvin即嗌爆咪兼走晒音，「曾傲棐都唔識！曾傲棐都識？識讀都偷笑啦！」十分搞笑。

全情投入演唱。（公關提供）

曾傲棐跳唱《跳舞街》被Fans恥笑

另外，早前Arvin於英皇25+演唱會上聯同陳慧嫻、黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）齊齊跳唱《跳舞街》， fans叫他分享跳舞趣事，還希望他八月麥花臣show再跳，Arvin笑說其實大家是想恥笑他，「唔跳唔跳唔跳。我根本就唔明你哋笑乜，明明我咁用心去扭腳擰髻，頭搖又尾擺，換來就係我一升上嚟你哋就開始笑。我要型呀！我要靚仔呀！我唔係要搞笑啊！」他愈講愈激動，還戲劇性地說自己的跳舞夢已經被fans笑到粉碎，「算啦，我唔會再跳舞㗎啦，大家死咗條心佢啦，你哋自己親手扼殺咗一個充滿理想、熱血同滿腔熱誠嘅年輕人，但係冇啦，呢刻冇晒啦！佢決定做番個普通人，佢決定放棄一個自己保守咗二十幾年嘅秘密興趣，去做番一個企定定唱歌嘅人。唔緊要㗎！呢個世界上少咗個傑出嘅舞蹈家係唔緊要，但係你哋要記得你哋曾經親手咁樣扼殺咗一個人嘅夢想囉。我只能夠講舞蹈界欠我一個交代。」