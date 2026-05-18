李泳漢遭鄰居聯署怒揭其鏡頭前扮孝順　私下屋內狂叫囂要斬死爸爸

3月施明病逝，前夫李家鼎（鼎爺）與兩名兒子李泳漢及李泳豪的家庭糾紛隨即鬧到滿城風雨。這場風波從初時單純的資產爭議，演變成如今的互相謾罵與指控，且愈演愈烈。近日，更有自稱「苦主」的鄰居聯署向傳媒大爆李泳漢的「惡鄰」行徑，令事件再掀高潮。



李家內部矛盾愈演愈烈。（drift_greg@IG）

鄰居爆料揭發李泳漢鏡頭前扮孝順

多位街坊揭露李泳漢在鏡頭前「扮孝順」，私下卻是另一副模樣。他不僅被指游手好閒、時常飲酒發脾氣，更常對家傭惡言相向。街坊們更證實，雖然鼎爺經常上門給予生活費，但換來的卻是恐怖的叫囂，甚至親耳聽見李泳漢在屋內大喊「要斬死佢爸爸」。因長期大吵大鬧且屢惹警察上門，已令附近鄰里陷入極度恐慌。

李泳漢遭鄰居聯署怒揭其鏡頭前扮孝順。（葉志明攝）

驚爆李泳漢曾叫囂「想斬死老竇」、 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門。(葉志明攝)

鼎爺痛訴慘成「人肉提款機」：憂200萬老本不保

這場震驚全城的家醜，源於李家鼎前妻施明於今年3月病逝後，81歲的鼎爺終於忍無可忍，將與大仔多年來的經濟矛盾全面檯面化。鼎爺公開指責大仔夫婦不事生產，多年來將他當作「人肉提款機」，每月榨取至少5萬元生活費，至今已令他憂心200萬老本不保。

鼎爺痛訴慘成「人肉提款機」。（葉志明 攝）

鼎爺更流出多段錄音，揭露大仔曾以惡劣語氣追討金錢，甚至手執屋契恐嚇老父「剪你條脷」，令他晚年生活極度拮据。細佬李泳豪亦痛斥哥哥向父親要錢是「幾十萬咁畀」，讓老父辛苦積蓄被榨乾。

兄弟不和升級！（ig圖片）

大仔反擊：控訴細佬軟禁父親兼私吞340萬

面對爸爸與細佬的聯手夾擊，大仔李泳漢亦不甘示弱展開反擊。他發布短片反指細佬李泳豪夫婦對父親實施「軟禁」，並利用經濟封鎖操控老父。李泳漢指控對方奪取了父親戶口中的340萬元，怒轟細佬已經「鋪好路整死我」。

李泳豪多次被李泳漢指逼鼎爺分身家，取走鼎爺340萬存款。（ig圖片）

回顧當年李泳漢結婚時，鼎爺曾對大新抱讚不絕口，指她是自己的騎馬學生，甚至叫大仔「出糧至少畀3分2」歸老婆管。未料如今家庭決裂，鼎爺竟改以「人無三尺高，肚裏三把刀」來形容大新抱，令人唏噓。

李家鼎透露李泳漢老婆是他的騎馬學生。(youtube截圖)

李家鼎當時好開心。(youtube截圖)

施明信用卡現不明帳目 兄弟徹底決裂

對於大仔的嚴厲指控，細佬李泳豪火速澄清錄音內容遭到惡意刪減。李泳豪更反揭亡母施明在留院期間，其信用卡竟然出現多筆不明帳目，懷疑遭到身邊人盜用，導致鼎爺至今仍要代償卡數。

早前李家鼎曾公開表示，百年歸老後其財產將由細仔李泳豪全權處理。目前，李泳豪已狠心與哥哥劃清界線，強調如今家庭成員「只有爸爸、我同太太三個」。這場涉及爭產與家庭決裂的風波，已徹底淪為一場各執一詞的羅生門。