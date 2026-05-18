馬浚偉辭任新城廣播去向揭曉　新職出任上市公司CEO年薪達250萬

馬浚偉早前突然以個人理由辭去新城廣播行政總裁一職，但未透露去向。正當外界對他的決定感到驚訝、並對其未來動向充滿好奇之際，衍生集團今天正式公布，馬浚偉將於本月20日獲委任為集團副主席、執行董事及聯席行政總裁。這一發展可說是馬浚偉職場生涯的另一個新高點——由管理一般企業躍升至管理上市公司，轉變之大實在不簡單。

馬浚偉出任上市公司副主席兼聯席行政總裁。（葉志明 攝）

其實，馬浚偉在1993年加入演藝界之前，已先後在朗文及齡記出版社、田氏化工有限公司擔任市場及營銷工作。其後他在演藝界工作超過30年，工作範疇涵蓋歌、影、視、播、編、導、演、監等。由於他中學畢業後便直接投身社會，一直渴望讀書的他直至2018年才重新開始進修。目前，馬浚偉不僅是國際認可的咖啡師，還取得了大學學士學位及香港教育大學碩士學位，更曾在北京大學修讀為期兩年的高級行政管理人員課程。此外，2012年離開TVB後，他正式開展個人業務，包括開辦補習學校、咖啡品牌生意及影視製作公司等。

馬浚偉曾經在TVB拍過無數的經典電視劇，被譽為「TVB收視福將」！（資料圖片）

熱愛中醫藥產業

累積近40年的工作經驗，馬浚偉在各行各業中的人脈與網絡資源非常豐富，這對他未來發展衍生集團的旗下業務將有極大幫助。加上他本身對中醫藥及食療素有濃厚興趣與研究，對集團的業務發展更是如虎添翼。

由於衍生集團為上市公司，而馬浚偉亦將出任董事局成員，其薪酬必須依法披露。目前他在集團的年薪約為250萬港元（另加獎金）。

馬浚偉目前在集團的年薪約為250萬港元（另加獎金）。（葉志明攝）

感謝新城廣播

馬浚偉本人則表示，衷心感謝新城廣播的諒解並接受其請辭，同時感激過去兩年半在新城廣播共事過的每一位同事及商業夥伴。展望未來，他對衍生集團的業務發展充滿信心，期待與集團上下同仁攜手，在中醫藥產業板塊上共同開展另一個更大、更強、造福更多家庭及社會的新篇章。

馬浚偉、陳念慈。（公關提供）