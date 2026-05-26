Gareth.T湯令山新歌疑似抄襲John Mayer　為進軍主流磨平稜角

香港新生代全能音樂人 Gareth.T湯令山，憑藉獨樹一幟的R&B風格在樂壇殺出一條血路。最近，他的全新國語單曲《玻璃》火速在內地各大社交平台及短視頻引發「洗版式」的爆紅。然而，這首大熱之作很快便在網絡上掀起一場鋪天蓋地的「抄襲」輿論海嘯。

湯令山《玻璃》Cover。（Spotify截圖）

Gareth.T湯令山捲入「抄襲」風波

有細心的樂迷指出，《玻璃》無論在編曲氛圍還是節奏上，都與美國藍調結他天王John Mayer的經典神作《Walt Grace's Submarine Test, January 1912》（簡稱《Walt Grace》）極為神似。亦有網民指出，新歌疑似有方大同的影子。

網民發帖，聽到Gareth.T湯令山《玻璃》的Verse 1「我終於鼓起勇氣 說了我愛你 這個秘密 我想妳已知道 藏在心底 猜測我太過容易 還是瞞不過你」與John Mayer《Walt Grace》Verse 1的「Inside his basement，tongue on the side of his face meant. He's working away on displacement, and what it would take to survive.」旋律高度相似。

網民指出Gareth.T疑似抄襲。（Threads）

網民輿論攻擊上升至歌手本人

抄襲疑雲流出後，網絡評論瞬間陷入兩極化的激辯中。有網民大感失望地表示：「我以為係原創，真係犀利，這個曲太妙了，結果又是借鑑外國的。」「不能說是抄，是致敬吧。」不過，隨著話題發酵，部分網民的言論開始脫離歌曲本身的討論，甚至演變成對 Gareth.T 本人的惡意人身攻擊與網絡審判，狠批：「一直都唔知點解佢會紅。」、「唱又難聽、樣又難睇，但佢有班盲粉。」 言詞相當刻薄。

部分網民的言論開始脫離歌曲本身，演變成對Gareth.T 本人的惡意人身攻擊。（Threads）

網民指出，是為了跨出香港、擁抱更大的國語主流市場，（Threads）

李榮浩經典作 《兩個人》亦撞聲John Mayer

與此同時，這場風波亦令內地歌手李榮浩無辜「躺槍」。不少網民隨即聯想到，李榮浩早期的經典作品《兩個人》，多年來亦經常被指有抄襲美國藍調結他天王 John Mayer名作《St. Patrick’s Day》的嫌疑。

網民指Gareth.T係港版李榮浩。（Threads）

面對沒完沒了的網絡狙擊，日前就有理性的專業樂迷在網上發文，將兩首歌曲進行「顯微鏡式」的對比分析。更解構了聽眾為何覺得相似，包括同調同拍同速度、開首第一個長音撞音與結他掃弦節奏型相似。

流行音樂的原則：最先進，但必須能被接受

歌手完全拋棄大眾審美，沉迷於極端前衛的轉調、怪異的打擊樂或晦澀的實驗音樂。結果往往是「孤芳自賞」，除了業內樂評人拍手叫好，大眾根本聽不懂，更無法在K房或短視頻中流傳。一味迎合市場，用最安全的流水線公式去套旋律。雖然能賺快錢，但聽眾聽得太多「相似的音樂」，很快就會產生審美疲勞，甚至會像 Gareth.T 或李榮浩那樣，稍有雷同就被貼上「抄襲、沒有原創性」的標籤。所以，歌手的藝術價值，往往體現在「在熟悉的框架裡，塞進大眾意想不到的靈魂」。

音樂的歷史太長，前人留下的腳印太深。一個歌手如果能在大眾聽得懂的旋律裡，精準地扯開一道小口子，塞進一點點屬於這個時代的叛逆與巧思，讓大眾在覺得「好聽」的同時驚呼「原來還可以這樣玩」。