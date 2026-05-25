呂爵安首次執導新曲MV　大讚蔡俊彥演技自然：令人眼前一亮

香港時代廣場於今年五月在露天廣場呈獻共11場「YouTube Music Nights」現場音樂演出。YouTube Music Nights 瞬間已來到第四週，有周柏豪、連詩雅及鄭融久違同台的經典組合，亦有林奕匡、Edan呂爵安、蔡俊彥三人首度公開合體，最後有胡子彤、黃詠霖、晚安莉莉以Band Sound演唱一首首熱播單曲。



林奕匡、Edan呂爵安、蔡俊彥三人首度公開合體。（公關提供）

呂爵安大讚蔡俊彥演技

YouTube Music Nights第8場嘉賓有林奕匡、呂爵安及蔡俊彥，三人向來合作無間，卻是首次公開同台演出。騷前閒談中，Edan表示初次執導兩首新歌《左手拖右手》和《1206》的MV覺得好開心：「藝人係應該要做唔同嘅嘗試，雖然真係忙，冇乜時間，但導自己嘅MV更加能夠表達到自己想要嘅畫面。尤其係《1206》同Ryan返宿舍拍，叫返以前樓友一齊，行返以前每日會經過嘅路，所以拍攝果日都好多回憶湧出嚟。」

呂爵安大讚蔡俊彥演技。（公關提供）

被問到新晉演員Ryan值多少分，Edan回應：「《1206》MV已經出咗，大家可以上YouTube睇幾次，第一次欣賞咗個故事先，第二次睇Ryan演技，第三次睇下我導成點！其實呢個MV籌備同拍攝時間都好緊絀，但Ryan都演得好自然，我覺得係令人眼前一亮，有潛質！」Ryan補充：「本身只係想難得可以喺同一個領域發展，先想合作一首歌，冇諗過出嚟個效果係咁有Feel。」也回應MV拍攝：「係呂導還原返個Hall去拍攝，所以令我感覺真係好熟悉，可能係咁，你 (Edan) 先覺得我演得自然。」

呂爵安大讚蔡俊彥演技。（公關提供）

林奕匡透露將呈現更多種類廣東歌

說到「1206」這組數字，原來這組數字也代表著Phil，他笑說：「呢排經常處理文書嘢，要填自己出生日期『120685』⋯⋯」Edan亦即時打趣笑說他們三位可組成新組合「120685」。而玩笑過後，Phil亦為大家介紹他的新歌《特務占士匡Mad World》：「近年好多AI影片，唔知真假，好多假新聞，作為爸爸會擔心小朋友長大後要面對一個點樣嘅世界，就誕生咗呢首歌。Wayne幫我填詞嘅時候，覺得melody好神秘，好似特務咁，而且我同佢都覺得現今世界，文字比刀鎗更鋒利，所以就寫咗《特務占士匡Mad World》。」Phil也透露剛完成的Phil’s Music Lab與很多音樂人創作了不少demo，所以希望將demo交給不同類型的歌手演唱，為樂迷呈現更多種類的廣東歌。

Phil Lam x Edan Lui（公關提供）

時代廣場將定期展出YouTube「本週熱播歌曲」

除現場音樂演出外，時代廣場亦將多元化的音樂體驗延伸至商場各處。由五月起，時代廣場大電視及鐘樓將定期展出 YouTube 每週排行榜「本週熱播歌曲」；而本地粒粒品牌 KALOS 亦在商場內2樓中庭開設「唱片舖」主題期間限定店，為大眾提供結合本地音樂與創意元素的豐富體驗。