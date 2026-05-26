The Click Five演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+連結+座位表
撰文：種嚶嚶 多娜
出版：更新：
The Click Five《The Click Five For Lovers Tour》香港演唱會將於2026年8月21日 (星期四) 在TIDES舉行，會在藝人官網優先開賣門票，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
The Click Five 演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年8月21日 (星期四)
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：TIDES
門票價錢：HKD 799 起（全企位）
The Click Five演唱會2026香港 | 藝人官網優先購票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年6月2日(星期二) 12pm-11:59pm
The Click Five演唱會2026香港 | 滙豐Mastercard優先購票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年6月3日(星期三) 12pm-11:59pm
The Click Five演唱會2026香港 | Live Nation會員優先購票
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：2026年6月4日(星期四) 12pm-11:59pm
The Click Five演唱會2026香港 | 公開發售
公開發售平台：Ticketflap
公開開賣日期：2026年6月5日(星期五)
公開開賣時間：中午12時起