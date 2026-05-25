RAISE A SUILEN演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」演唱會將於2026年8月14日（五）、15日（六）在亞洲國際博覽館10號展館舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年8月14日（五）、15日（六）
演唱會時間：14日20:00開演（預定）、15日19:00開演（預定）
演唱會地點：亞洲國際博覽館10號展館
門票價錢：HK$1688（含特典）/$1488 （含特典）/$988/$788 （全場座位 All Seated）
RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | 特典
特典限定｜購買HK$1688 - A、HK$1488 - B門票之人士，可享特典福利。
特典內容丨香港演出限定 特製輕便外套×1
※兩日公演特典一致。
RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | 座位表
RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | 公售
公開發售平台 ：KKTIX
※本次售票採用實名制抽選方式。
抽選登記時間：2026年5月26日（二）11:00 ~2026年5月31日（日）23:59
抽選結果公佈：自2026年6月3日（三）11:00 起陸續發送E-MAIL
付款時間：2026年6月3日（三）11:00 確認中選後至2026年6月7日（日）23:59截止
※每位會員帳號每一場次最多限登記兩張票券，每個證件號碼於同一場次僅限登記一次。
※請勿經由任何非官方售票渠道購票，以免因無法入場觀演等情況導致財物損失。
RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧
技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面
建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。
技巧2｜迅速填妥資料
因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！
技巧3｜預先熟習演唱會詳情
KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。
RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。