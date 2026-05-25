RAISE A SUILEN演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」演唱會將於2026年8月14日（五）、15日（六）在亞洲國際博覽館10號展館舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



RAISE A SUILEN是一衍生自武士道跨媒體製作企劃《BanG Dream!》的日本電子搖滾樂團，於2018年組建。（Facebook@Raise A Suilen - BanG Dream）

RAISE A SUILEN成員包括主音低音結他手Raychell、結他手小原莉子、琴鍵手倉知玲鳳、鼓手夏芽以及DJ紡木吏佐。（Facebook@Raise A Suilen - BanG Dream）

RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年8月14日（五）、15日（六）

演唱會時間：14日20:00開演（預定）、15日19:00開演（預定）

演唱會地點：亞洲國際博覽館10號展館

門票價錢：HK$1688（含特典）/$1488 （含特典）/$988/$788 （全場座位 All Seated）

RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」演唱會海報（IG@eupd_official）

RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | 特典

特典限定｜購買HK$1688 - A、HK$1488 - B門票之人士，可享特典福利。

特典內容丨香港演出限定 特製輕便外套×1

※兩日公演特典一致。

RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」演唱會特典（IG@eupd_official）

RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | 座位表

RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」演唱會座位表（IG@eupd_official）

RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | 公售

公開發售平台 ：KKTIX

※本次售票採用實名制抽選方式。

抽選登記時間：2026年5月26日（二）11:00 ~2026年5月31日（日）23:59

抽選結果公佈：自2026年6月3日（三）11:00 起陸續發送E-MAIL

付款時間：2026年6月3日（三）11:00 確認中選後至2026年6月7日（日）23:59截止

※每位會員帳號每一場次最多限登記兩張票券，每個證件號碼於同一場次僅限登記一次。

※請勿經由任何非官方售票渠道購票，以免因無法入場觀演等情況導致財物損失。

RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。

RAISE A SUILEN演唱會2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。