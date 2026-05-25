厲旭RYEOWOOK演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

韓國男歌手金厲旭「2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT: DIVE TO BLUE in MACAU」演唱會將於2026年7月25日（六）在倫敦人劇場舉行，會在金光票務、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



金厲旭（Kim Ryeo-wook）韓國男歌手、演員及主持人，為韓國男子團體Super Junior成員。（IG@ryeo9ook）

厲旭RYEOWOOK演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：7月25日（六）

演唱會時間：晚上6時

演唱會時地點：倫敦人劇場

門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $1,699｜A 區 $1,299｜B 區 $799

「2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT: DIVE TO BLUE in MACAU」演唱會海報。（Facebook@Londoner Macao 澳門倫敦人）

厲旭RYEOWOOK演唱會2026澳門 | 公售

公開發售平台：金光票務、大麥

公開開賣日期：6月3日

公開開賣時間：中午12點

「2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT: DIVE TO BLUE in MACAU」演唱會購票福利。（Facebook@Londoner Macao 澳門倫敦人）

厲旭RYEOWOOK演唱會2026澳門 | 座位表

「2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT: DIVE TO BLUE in MACAU」演唱會座位表。（Facebook@Londoner Macao 澳門倫敦人）

厲旭RYEOWOOK演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。