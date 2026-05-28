唔妥你還是愛你音樂劇2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：河伯 多娜
出版：更新：
《唔妥你還是愛你》音樂劇將於2026年7月10-12日、17-19日在香港藝術中心壽臣劇院舉行，會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
《唔妥你還是愛你》音樂劇2026香港 | 詳情
音樂劇日期：2026年7月10-12日、17-19日
音樂劇時間：晚上8:00
音樂劇地點：香港藝術中心壽臣劇院
門票價錢：$788 堂座*｜$688 堂座｜ $588 樓座
＊前排及視野較佳位置＋ 贈送限量紀念品乙份
《唔妥你還是愛你》音樂劇2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：Cityline
公開開賣日期：2026年6月9日（星期二）
公開開賣時間：下午3點
《唔妥你還是愛你》音樂劇2026香港 | 座位表(預計)
壽臣劇院座位圖@https://hkac.org.hk/
《唔妥你還是愛你》音樂劇2026香港 | Cityline 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。