農夫演唱會2026澳門｜門票優先／公售攻略＋購票連結＋座位表

農夫《全香港最好笑嘅演唱會》演唱會澳門站將於2026年7月18日（星期六）在澳門威尼斯人綜藝館舉行，會在Klook優先開賣門票，並會在金光票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



農夫《全香港最好笑嘅演唱會》澳門站將於7月18日（星期六）在澳門威尼斯人綜藝館舉行。（公關提供）

農夫演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年7月18日（星期六）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：澳門威尼斯人綜藝館

門票價錢：MOP/HKD 788 / 588 / 388

農夫演唱會2026澳門 | Klook獨家套票優先購票

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：6月3日（星期三）中午12時

農夫演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：金光票務

公開開賣日期：6月5日（星期五）

公開開賣時間：中午12時

農夫（陳順禎攝）

農夫演唱會2026澳門 | 座位表

有待官方更新

威尼斯人綜藝館平面圖

農夫演唱會2026澳門 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。