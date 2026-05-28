農夫澳門騷門票大膽加價八蚊　狠心飛起麥玲玲改請神秘大師做嘉賓

農夫（FAMA）一連三場的《農夫全香港最好笑嘅演唱會》，於紅館圓滿結束後，由於笑聲不絕，觀眾反應熱烈，網上仍一遍呼叫「買唔到飛」、「加開Part 2」，非常哄動。對於加場呼聲，農夫當然聽到。然而，紅館檔期與他們的騷一樣——「難求」，眼見大家想加場、想入場再玩謝農夫，於是二人決定：不如玩到過大海啦，最快拿到場地！

農夫《全香港最好笑嘅演唱會》澳門站將於7月18日（星期六）在澳門威尼斯人綜藝館舉行。（公關提供）

農夫震驚宣布門票「大幅加價」

今日農夫正式宣布兌現承諾，移師澳門威尼斯人綜藝館舉行澳門站演出。上次紅館兩人於台上笑言：「今次咁抵睇，下次我哋加價啦。」果然過澳門開，兩人即時宣布：「我哋大幅加價！——每張票加足8蚊！」

農夫澳門騷每張票加足8蚊。（公關提供）

驚爆澳門站飛起麥玲玲

上次紅館每晚也有特別嘉賓，今次澳門當然少不了。農夫笑言：「今次澳門勁，我哋決定飛起大師麥玲玲！佢貴人事忙，做完我地上次三場騷，已經話搞唔掂，好多job要補番冇時間——巴閉啦！所以今次，我哋決定搵個靚過麥玲玲、瘦過麥玲玲嘅大師嚟做嘉賓。邊個？到時過大海一齊玩你咪知囉！」

農夫澳門騷預告神祕嘉賓「比麥玲玲更靚更瘦嘅大師」。（公關提供）

有望開騷週遊列國

至於會否展開世界及內地巡演，農夫表示：「要先完成同張繼聰籌備嘅全新大型綜藝舞台Show《人夫集團》先，再搵檔期去週遊列國。」兩人亦不忘向老闆古天樂交代：「我哋同古生開咗間『農作天下（So Fa So Cool）』，如果兩隻嘢得個講字冇貨交，點對得住古生？」

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