厲旭演唱會2026台北｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

厲旭《DIVE TO BLUE in TAIPEI》演唱會將於2026年8月1日（星期六）在Legacy TERA舉行，會在E.L.F. Membership優先開賣門票，並會在寬宏售票系統開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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厲旭《DIVE TO BLUE in TAIPEI》演唱會海報（IG@wanxing.mo.ltd）

厲旭演唱會2026台北 | 詳情

演唱會日期：2026年8月1日（星期六）

演唱會時間：晚上6時

演唱會地點：Legacy TERA

門票價錢：VIP NT$5,680 / NT$4,880 / NT$3,880 (全區平面座位 / 對號入座)

優先訂票平台：E.L.F. Membership 優先購票

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厲旭演唱會2026台北｜E.L.F. Membership優先購票資格登記

時間：2026.05.29(五)中午12:00(TST)起至2026.05.31(日)中午11:59(TST)止。

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厲旭演唱會2026台北 | E.L.F. Membership 優先購票優先購票

優先訂票渠道：E.L.F. Membership優先購票

門票發售時間：2026年6月5日(星期五)中午12:00起至17:59止

每組預購碼限購4張票券。

購票時請務必輸入您的預購碼(您的E.L.F. Membership (GL)會員編號即為您的預購碼)，並請確保按照Weverse提供給您的會員編號完整填寫，英文字母大寫、數字皆需完全一致，中間請勿留任何空格，以免影響購票資格。

厲旭《DIVE TO BLUE in TAIPEI》演唱會粉絲福利（IG@wanxing.mo.ltd）

厲旭演唱會2026台北 | 公開發售

公開發售平台：寬宏售票系統

公開開賣日期：2026年6月6日(六)

公開開賣時間：中午12:00

厲旭演唱會2026台北 | 座位表