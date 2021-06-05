Chill Club演唱會｜林家謙首唱6年前《一人之境》Demo︰有新鮮感

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-05 22:58

ViuTV音樂節目《Chill Club》，今日（5/6）將舞台從錄影廠移師到旺角麥花臣場館，舉行《Chill Club A New Stage》音樂會。6位歌手分別帶來自己的創作，組成「唱作Medley」，當中姜濤除了與Serrini合唱《愛情簽證申請》外，又與陳卓賢（Ian）合唱《另一個諾貝爾》。而Serrini和林二汶也分別自己作曲的《先哭為敬》和《潛水》，成為Medley部份另一亮點。

姜濤獨唱之外，再與Serrini合唱《愛情簽證申請》。（葉志明 攝）

其後Gin Lee續留台上，以快歌《喘息空間》炒熱全場氣氛。她不但趁機問候歌迷，也向「姜糖」打招呼。她在獻唱《今天終於一人回家》前，稱自己是個獨處專家：「我人生三分一的時間都要獨處，但今晚應該冇人係一個人嚟睇演唱會啦。我自己係好鍾意獨處，但睇騷真係要叫埋朋友，因為可以一起嗌。」其後Gin Lee邀請林家謙上台合唱《人間鬍子》和《聽風》。

Gin Lee以快歌《喘息空間》炒熱全場氣氛。（葉志明 攝）

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隨後家謙走到迷你四面台的鋼琴前，先演繹《一人之境》6年前的demo版，配上普通話歌詞的《Another Day》。他解釋：「第一次公開唱呢個版本，希望畀大家對《一人之境》有啲新鮮感啦！」他又希望觀眾可以從歌曲中認識自己：「包括《一人之境》、《聽風》、《just carry on》，好多時我都會將自己嘅感受擺喺首歌入面，希望大家可以透過我嘅歌了解自己嘅感受，而唔只係透過電視畫面了解。」其後再自彈自唱《just carry on》，又與林二汶《Rainbow Collection》和《好天氣》，為演唱會劃上句號。