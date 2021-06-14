Jer、Edan@MIRROR搞笑形象獲導演大讚：完全冇指示佢哋要拋開偶包

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-14 20:00

MIRROR近日推出以百老匯式曲風創作的新歌《BOSS》，其中填詞人林寶早前接受《香港01》訪問時透露，早在聽完Demo後，經理人花姐已經想到一個以百老匯舞台劇出發的MV雛形。花姐在這次MV再次邀請Tin Po和Faith Ma執導，繼前作《WARRIOR》後再度合作，其中Tin Po接受《香港01》訪問時，認同新歌聽起來有種百老匯歌舞劇的感覺，於是大膽提出在迪士尼拍攝，沒想到最後能如願成事，趁樂園關閉後通宵進行。

《BOSS》邀得Tin Po和Faith Ma執導，繼《WARRIOR》後再度擔任MIRROR MV導演。（Tin PoInstagram圖片）

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獲花姐信任放手處理

只是相比上次《WARRIOR》的拍攝過程，Tin Po認為花姐給予製作團隊更大信任，壓力亦因而稍微減輕：「上次《WARRIOR》係第一次同花姐合作，嗰陣都有一定嘅壓力，成個花姐大大個坐係隔離睇住你剪片。不過今次《BOSS》反而花姐冇乜點理過我哋，我哋有一晚喺電話sell完橋，佢交低咗句：『一定要拍得靚。』就收咗線，跟手就放哂手比我哋去處理個MV，好多謝佢嘅信任。」

據Tin Po所指，相比上次《WARRIOR》的合作，這次花姐給予製作團隊更大信任，也特意應自己所想，安排於迪士尼拍攝。（資料圖片）

Lokman因檔期壓軸登場

與過往MIRROR的MV不同，這次Tin Po加插一段故事線，由其中11位成員分析有型明星組、百厭助手組，及出盡全力搶鏡頭的台燈聲四人組，而他們心中都十分敬佩由隊長Lokman（楊樂文）飾演的舞台巨星，最後11子更有機會與偶像同台演出。Tin Po坦言這次減少跳舞鏡頭，除希望在製作上尋求新突破，亦與成員私底下的形象有關：「我哋都知MIRROR除咗平時好有型嘅形象以外，私底下亦都好可愛，好似十二個大細路咁，玩起上嚟就失哂控。如果加上充滿玩味嘅劇情，究竟會引伸啲乜嘢嘅化學作用出嚟？」他也為這次Lokman要到最後一刻才出現解畫：「原本條故事線係包含哂12子，都各自有一個職位，但因為檔期嘅問題，要拍攝前兩晚我哋先得知Lokman要拍攝當晚嘅2630（指開拍翌日凌晨兩點半）先到現場，唯有即時扭橋，將Lokman變成傳說中嘅super star，令佢可以最後壓軸出場，而條故事線又合理。」

Lokman因為工作檔期問題，需要以超級巨星身份壓軸登場。（MV截圖）

Edan、Jer拋開偶像包袱加戲

MV中Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）的面部表情豐富，他們願意放下偶像包袱的搞笑形象深受歌迷喜愛。Tin Po也認為這次與二人的合作相當有趣：「我哋係完全冇指示佢哋嘅角色要拋開偶包，而我哋睇熒幕嘅時候，佢哋自己不停加戲比自己，喺成個拍攝過程入面聽得最多嘅係『如果我哋咁樣跑入嚟好唔好？』、『我哋夾咗啲嘢，做埋比你睇。』，同埋我哋問番佢：『你哋咁樣，花姐會唔會唔比我哋出街？』」不過要MIRROR維持在愉快氣氛下拍攝，他坦言是最大難關：「難嘅地方係要營造一個咁開心嘅百老滙式MV，真係好靠演員去即場撞到啲新嘢出嚟，而維持拍攝氣氛亦都係比較困難嘅事情，但係mirror嘅成員都好好，建立咗好多唔同嘅角色特質比大家睇到。」至於中段Frankie（陳瑞輝）更要用毛巾打姜濤，會否怕MV推出後「姜糖」不滿？Tin Po直言：「我哋都相信皮皮嘅靚仔同可愛會令其他人原諒佢。」

Tin Po認為Edan和Jer相當有趣，原來他從未要求二人拋開偶像包袱。（MV拍攝）

著重鏡頭分配：拍緊嘅係MIRROR唔係個體

向來每位成員在MV的鏡頭分配都成為「鏡粉」最關注的地方，而這次每位成員都有大頭畫面，令歌迷相當滿意。Tin Po直言這次加插故事線，減少咪嘴鏡頭，確保每位成員在鏡頭前都有發揮空間：「其實鏡頭分佈同角色嘅安排上亦有關係，我哋將唔同成員因應佢哋本身各自嘅特性安排係不同嘅角色上，確保到每一個人都會有佢可發揮嘅地方。亦都因為呢歌MV比較少咪嘴嘅畫面，都方便咗我哋去安排每一個人嘅出鏡次數。最大嘅理念係，我哋想話比觀眾知，我哋拍緊嘅係MIRROR，係12個人組成嘅團體，而唔係個體，所以係好多鏡頭上我哋都盡能力將所有人包括在內。」

在角色設定得宜下，MIRROR成員都得到發揮空間。（MV截圖）

為求效果要求MIRROR跳足10次

MV中的跳舞鏡頭同樣值得研究，Tin Po透露每次MIRROR需要跳足8-10次，才能完成一整段跳舞鏡頭：「每次轉唔同嘅機位去做返相對應氛圍同速度感，而我哋每次roll機大部分時間都會用3部機同時拍攝，除非有啲特別嘅音質同舞步，我哋有諗法想特別設計，就會單機進行。」被問到哪位成員較為出眾，他向觀眾推介過往有跳拉丁舞經驗的Tiger（邱傲然）：「其實我哋拍MIRROR嘅呢兩次，見到嘅都係佢哋會一齊記舞步。不過呢次我會覺得Tiger本身嘅身體質素加上以往跳拉丁舞嘅底，跳《BOSS》呢隻舞嘅時候個效果會特別出眾啲，極力欣賞。」

Tin Po指每次拍攝跳舞鏡頭時，需要MIRROR跳約8-10次。（MV截圖）

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