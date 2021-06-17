《BOSS》服裝指導Darren即場幫MIRROR改衫：得我一個冇可能成事

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-17 21:50

MIRROR近日推出以百老匯式曲風創作的新歌《BOSS》，早前《01眾樂迷》曾經從填詞人林寶和導演Tinpo拆解新歌創作及MV拍攝過程，而在鏡頭背後，服裝亦是最能引起觀眾注意的亮點之一。《BOSS》MV由Darren Tsang擔任服裝指導，透過不同造型，12子在鏡頭前的角色及定位更為鮮明，例如台燈聲4人組、明星助手、舞台總監等。他接受《香港01》訪問時，形容這次構思比較大膽：「呢啲職位喺平時嘅衣著都未必會係咁，如果按照現實嘅服裝風格，咁後台CREW應該就會係全黑一片吧？會比較冇睇頭，所以在服裝風格上先有呢種稍為『大膽』嘅構思。」

這次Darren以服裝設計身份，再度與MIRROR合作。（Instagram：@darren_tsang）

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演唱會後一個月再合作

這次並非Darren第一次與MIRROR合作，早在5月的《“ONE AND ALL” LIVE 2021》，他以設計助手身份協助品牌Kit Wan，度身訂做演唱會開場服裝。能與MIRROR合作固然興奮，不過他也感到十分緊張：「因為今次係以服裝指導嘅身份去幫MIRROR打造MV形象，加上平時亦都好少機會可以同一時間去Style咁多位明星，所以係非常有挑戰性。」在籌備過程中，Darren在導演Tinpo和Faith Ma指引下，短時間內就制定好MV中的造型方向，而他在挑選衣服時也學習考慮成員的穿搭喜好：「因為自己同MIRROR唔係經常合作，未真正了解到佢哋嘅喜好，所以自己都做咗好多嘅資料蒐集，例如會睇好多佢哋平時出席嘅場合，或者Instagram日常動態等等，去了解一下佢哋自己本身鍾意啲咩風格。對於我嚟講，喺服裝上照顧到咁多位成員嘅感受都算係一個學問吧。」

Darren一個月前以設計助手身份協助品牌Kit Wan，度身訂做演唱會開場服裝。

挑戰「即試即改即拍」

Darren向來支持本地創作，因此在造型上沿用過不少本地設計師的品牌，包括Rickyy Wong, DEMO等：「MIRROR本身就是代表一隊香港嘅男團，一班代表香港嘅人著住代表香港嘅設計，個人認為最適合不過。」談到這次準備服裝時的挑戰，他指因為要顧及12位成員試身時間及行程，於是採用一個較為快速的方法：「呢次大部份服裝都係『即試即改即拍』，喺佢哋拍攝前同上妝前後，佢哋都會分組攝時間嚟試拍攝造型。因為唔想耽誤拍攝進度，所以平均每位成員得5分鐘唔夠嘅時間去完成試身，喺拍攝前服裝組再根據剛才試身嘅表現去Touch up服裝，例如收腰收褲腳，喺服裝細節上加加減減等。如果得我自己一個，根本唔能夠成事，所以今次真係要多謝服裝A、B組嘅幫忙。」他坦言自己向來比較謹慎，為顧及現場可能出現的各種突發情況，因此在拍攝前就帶同不少服裝，以備不時之需：「淨係帶過去嘅衫，我諗已經可以搭配出超過100套嘅組合。」

Darren決定今次大部份服裝以「即試即改即拍」形式製作，平均每位成員只有不足5分鐘時間試身。（攝影：Mag Lam）

大讚Stanley用牙籤加戲

談到拍攝過程中的點滴，Darren對Jer（柳應廷）、Edan（呂爵安）和Stanley（邱士縉）的表現尤其深刻：「可能係因為歌曲嘅緣故，今次拍攝氛圍非常輕鬆愉快，成員都喺自己被設定嘅角色入面發揮到最好，例如Jer和Edan的助手二人組，很開心佢哋放低偶像包袱去做，又例如Stanley用牙籤同滑稽嘅肢體動作加戲，件事出嚟效果係好睇嘅，成個角色都鮮明同立體咗。」對於MIRROR演唱會前後的變化，他指：「今次MV拍攝，MIRROR畀我感覺佢哋係reboot咗。之前喺演唱會都接觸過佢哋，當時嘅感覺就好似交成績表咁，要將佢哋所有嘅能量喺台上發放。而演唱會後，又好似一個新學期咁，重新集氣再出發。知道佢哋嘅行程好緊密，有啲成員仲踩咗很多個鐘先再去拍MV，但過程入面可以好感受到MIRROR嘅活力，相當專業。」

Darren大讚Stanley用牙籤和滑稽的肢體動作加戲。（MV截圖）

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