羅敏莊演唱會｜與黎瑞恩合唱感觸爆喊 阮兆祥獻唱《一生中最愛》

一連兩晚於九展Star Hall舉行的《羅敏莊Live Alive演唱會》，在今晚（5/9）來到最後一場。在鬥歌環節由領先變為落後的Mimi，決定在性感歌環節中獻唱《我要》，試圖重拾領先優勢。豈料李志剛不但脫衣騷肌拉票，更請到「蝦頭」楊詩敏助陣，她化身「葉玉蝦」唱《擋不住的愛情》，成功守住優勢。第一次在Star Hall獻唱的蝦頭，更笑稱要與李志剛籌備「兩個靚嘢演唱會」。

及後Mimi換上一條白色裙，自稱「超女」的她更邀請好友黎瑞恩（Vivian）上台，一同合唱《戀愛預告》、《初戀》、《愛情I don't know》、《矛盾一生》和《憑著愛》，細數愛情路上的必經階段。及後Mimi感謝Vivian，稱對方比自己更著緊今次演唱會，更借出紫色私家咪一起獻唱。二人唱起紀念友誼的《姊妹！Cheers！》時終於忍不住淚水，邊喊邊唱，相當感人。

及後輪到另一位黃翊登場，他獨唱一曲《一片痴》後，稱自己已經很久沒有在大型演唱會中獻唱，感到有點緊張。他再與羅敏莊合唱《大會堂演奏廳》後，更再以一曲《曼珠沙華》，向羅文及梅艷芳致敬。及他們更送上一段快歌Medley，接連用《不羈的風》、《烈焰紅唇》、《放蕩》、《淑女》、《烈火邊緣》、《妖女》、《戀愛交叉》和《冰山大火》炒熱全場氣氛。

在Mimi下台休息時，就輪到音樂人伍仲衡坐在鋼琴旁邊現身。在一段鋼琴獨奏後，Mimi換上一身黑色戰衣，獻唱《情非首爾》。及後伍仲衡大讚Mimi是「樂壇字典」，指對方甚麼歌都懂得唱，更送一個膠袋給對方，寓意「樂壇欠Mimi一個交代」，不過Mimi就笑說：「依家用膠袋唔環保啦，我用環保袋㗎！」輪到點唱環節，Mimi唱著《上海灘》時，突然變了唱《用愛將心偷》，在《奮鬥》後，Mimi突然叫阮兆祥來到台前，在人群中拿起咪高峰唱起《一生中最愛》，博得全場掌聲。在伍仲衡開金口唱《印象》，Mimi也接連在觀眾點唱下送上《白金升降機》、《Hero》、《最後一夜》、《傻女》等歌曲。最後她將《北南西東》送給已經離開的朋友，又鼓勵樂迷即使與家人和朋友離別，他日都可以在某個地方相見。及後在Encore環節，她先唱完整版《挑戰者》，及後再以《感情到老》，為演唱會劃上句號。