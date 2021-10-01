Megahit｜MV導演Water讚Anson Lo超用心：佢咁忙都抽時間一齊睇景

Anson Lo（盧瀚霆）最近推出新歌《Megahit》，MV在Esso杏花邨油站取景拍攝，觀眾除了對這次邀得鄭欣宜（Joyce）、鄭中基（Ronald）等感到驚喜外，也大讚MV拍得具外國風情。不過要拍攝外景，尋覓適合場地是一大難題，而《Megahit》導演Water（陳迪凱）接受《01眾樂迷》訪問時也坦言，找到可以進行拍攝的油站是最大難題。



《01眾樂迷》今次搵到第二次同Anson Lo合作嘅Water，分享拍攝《Megahit》MV時遇到的難題。（Water Chan Instagram圖片）

已作最壞打算準備替補方案

MV中的Anson Lo飾演一位油站職員，當中他誤打誤撞搗破一宗綁架案，又與Joyce有對手戲，不過正因在找油站上遇到阻滯，整個準備功夫幾乎要推倒重來。時間所限，Water與製片用一晚時間找8個場景，打算翌日早上就與花姐視察場地，卻在此時遇到難題：「記得嗰晚已經12點幾，已經有幾間油站公司拒絕咗我哋拍攝。我哋其實有其他backup plan，同時搵緊景，其實所有人本來已經對『油站』呢個故事打定輸數，去到嗰晚凌晨兩、三點，花姐仲直接叫我哋用backup plan，但製片繼續嘗試搵。」在翌日睇景兼尋覓替代方案中，Water就收到Esso答應的回覆，於是馬上改變行程到杏花邨，在落實地點後隨即開始籌備工作。

MV在Esso杏花邨油站拍攝，Water形容尋覓場地的過程並非一切順利。（影片截圖）

僅用7日時間設計造型兼佈置

Water除了感謝油站員工大力配合，令籌備及拍攝過程順利，也大讚這次負責美術的同事：「由落實地點到拍攝當日，其實只係用咗7日時間籌備，呢度要特別點名美術部，佢哋7日無乜點瞓咁去設計同準備晒所有美術陳設，同埋MV中嘅油站同事、dancers、記者等嘅所有戲服。」至於這次與Joyce和Ronald合作，Water稱是Anson Lo及花姐的選擇，不過準備工作就隨著角色增加而同步進行：「故事上我哋團隊一早知道有呢幾個角色，所以喺佢哋聯絡緊唔同星嘅時候，我哋劇本、分鏡，甚至故事上需要搵幾多架車，呢啲事都同步進行緊。」

Anson Lo拍完MV後就要出席活動，時間緊迫。（影片截圖）

讚Anson Lo用心拍MV

這次是Anson Lo繼《EGO》後再與Water合作，單看製作花絮就知道，這次可說是由天黑拍到天光，加上當日需要在拍攝工作後出席活動，令團隊需要在急速的情況下完成，期望能為Anson Lo爭取休息時間。Water憶起在《EGO》時，雙方都需要熟悉彼此的習慣和口味，而在這次合作中，他除了覺得Anson Lo很有自己想法，也大讚對方對製作非常用心：「到今次可能熟悉咗大家，再加上Lo非常緊張今次呢首歌，我哋見咗好多次面，甚至佢咁忙，搵景、睇景都抽時間一齊嚟，溝通多咗好多。Lo自己畀咗好多建議同想法，變咗呈現畫面內容上，更加可以表達到當初佢製作首歌嘅中心思想。」

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