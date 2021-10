Chill Club演唱會｜保錡感激歌迷不離不棄　Jace遇意外獲Dee相救

《Chill Club The New Vibes》今晚(20/10)在九展Star Hall進行錄影,在ERROR成員阿Dee獻出獨唱的第一次後,緊接出場的是隊友保錡。他翻唱《海闊天空》和《二等天使》期間,台下熒光棒也變成他代表的藍色。他指藍色代表天空,在解釋選擇《海闊天空》期間也一度哽咽:「喺追夢嘅旅途上面有好多挫折、失敗,我覺得每一個人只要堅持,唔怕失敗,努力的話,每一個人都會做到。我都做到,你哋又點會做唔到?可以喺音樂旅途上愈走愈遠,我要同各位觀眾講聲多謝,因為你哋冇放棄我。」其後他拿起電結他,與岑寧兒(Yoyo)合唱《Shallow》。

保錡直言能站上舞台的一刻十分感動。(梁碧玲攝)

Yoyo在《困局》後,她解釋白色代表著低調而舒服,及後又帶來新歌《勿念》和《風的形狀》。隨後輪到另一位ERROR成員肥仔登場,翻唱另一位新人張天賦(MC)的《反對無效》,及後更與193合唱《特務肥姜2.0》和《睡到三點》,不過肥仔似乎不太滿意安排,193則解釋自己是「ERROR版姜濤」,而姜濤也拍片向肥仔道歉,更即席唱起一小段《睡到三點》,也足以令現場觀眾尖叫。對於二人代表的紫色,193解釋是代表高貴、神秘,不過肥仔則認為:「ViuTV係藍色,ERROR紅緊,咁加埋就變紫色,不過我哋又冇MIRROR咁紅,所以只能係紫色。」及後193更走到電子琴前,自彈自唱一小段《我的快樂時代》,最後更帶來從未曝光新歌《再見Puppy Love》。

+ 4

此時最後一位歌手陳凱詠(Jace)終於登場,在與193合唱《你是我的Bae》和《想突然》後,她再帶來新歌《沒有無緣無故的恨》,此時台下熒光棒已經變成Jace最熟悉的綠色,除了是首張專輯的主題顏色外,她認為綠色充滿新機,但也代表著難接受。及後Jace接連跳唱《Me Too》、《天生二品》,不過此時Jace的裙子的鈕扣卻鬆掉,即使表演後也未能解決,此時與Jace合唱《Sugar In The Marmalade》的Dee脫下外套出手相救,更笑說:「係故意嘅!安排咗呢個出場位。」隨後輪到Joyce和肥仔接力,接連跳唱《Lady Killa》和《@princejoyce》,及後四子Jace和Dee再次回到台上,大跳《Trouble Maker》。

Jace在表演期間不停嘗試處理裙子的問題,但唱到完都無法解決。(梁碧玲攝)

+ 1

最後一部份輪到代表彩色的ERROR合體登場,在《宇宙最強》後,他們再接連送上《我們不Chok》和《我們很帥》,隨後ERROR叫觀眾「唔好嗌Encore呀」:「因為我哋真係冇Encore,不過我都知大家入得嚟都想嗌Encore,不如我哋都係行開一陣,等大家嗌下Encore先。」隨後Yoyo、Joyce和Jace也回到台上,以《All We Have Is Now》結束今晚表演,唱到一半,天上突然掉下彩色氣球,讓觀眾盡興過後才離開。