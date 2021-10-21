Chill Club演唱會｜保錡感激歌迷不離不棄　Jace遇意外獲Dee相救

《Chill Club The New Vibes》今晚（20/10）在九展Star Hall進行錄影，在ERROR成員阿Dee獻出獨唱的第一次後，緊接出場的是隊友保錡。他翻唱《海闊天空》和《二等天使》期間，台下熒光棒也變成他代表的藍色。他指藍色代表天空，在解釋選擇《海闊天空》期間也一度哽咽：「喺追夢嘅旅途上面有好多挫折、失敗，我覺得每一個人只要堅持，唔怕失敗，努力的話，每一個人都會做到。我都做到，你哋又點會做唔到？可以喺音樂旅途上愈走愈遠，我要同各位觀眾講聲多謝，因為你哋冇放棄我。」其後他拿起電結他，與岑寧兒（Yoyo）合唱《Shallow》。

保錡直言能站上舞台的一刻十分感動。（梁碧玲攝）

Yoyo在《困局》後，她解釋白色代表著低調而舒服，及後又帶來新歌《勿念》和《風的形狀》。隨後輪到另一位ERROR成員肥仔登場，翻唱另一位新人張天賦（MC）的《反對無效》，及後更與193合唱《特務肥姜2.0》和《睡到三點》，不過肥仔似乎不太滿意安排，193則解釋自己是「ERROR版姜濤」，而姜濤也拍片向肥仔道歉，更即席唱起一小段《睡到三點》，也足以令現場觀眾尖叫。對於二人代表的紫色，193解釋是代表高貴、神秘，不過肥仔則認為：「ViuTV係藍色，ERROR紅緊，咁加埋就變紫色，不過我哋又冇MIRROR咁紅，所以只能係紫色。」及後193更走到電子琴前，自彈自唱一小段《我的快樂時代》，最後更帶來從未曝光新歌《再見Puppy Love》。

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此時最後一位歌手陳凱詠（Jace）終於登場，在與193合唱《你是我的Bae》和《想突然》後，她再帶來新歌《沒有無緣無故的恨》，此時台下熒光棒已經變成Jace最熟悉的綠色，除了是首張專輯的主題顏色外，她認為綠色充滿新機，但也代表著難接受。及後Jace接連跳唱《Me Too》、《天生二品》，不過此時Jace的裙子的鈕扣卻鬆掉，即使表演後也未能解決，此時與Jace合唱《Sugar In The Marmalade》的Dee脫下外套出手相救，更笑說：「係故意嘅！安排咗呢個出場位。」隨後輪到Joyce和肥仔接力，接連跳唱《Lady Killa》和《@princejoyce》，及後四子Jace和Dee再次回到台上，大跳《Trouble Maker》。

Jace在表演期間不停嘗試處理裙子的問題，但唱到完都無法解決。（梁碧玲攝）

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最後一部份輪到代表彩色的ERROR合體登場，在《宇宙最強》後，他們再接連送上《我們不Chok》和《我們很帥》，隨後ERROR叫觀眾「唔好嗌Encore呀」：「因為我哋真係冇Encore，不過我都知大家入得嚟都想嗌Encore，不如我哋都係行開一陣，等大家嗌下Encore先。」隨後Yoyo、Joyce和Jace也回到台上，以《All We Have Is Now》結束今晚表演，唱到一半，天上突然掉下彩色氣球，讓觀眾盡興過後才離開。