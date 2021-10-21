Chill Club演唱會｜Dee@ERROR自爆諗過自資出歌：花姐話唔好嘥錢

《Chill Club The New Vibes》昨晚（20/10）在九展Star Hall圓滿結束，騷後ERROR四子一同接受訪問，說起今次是他們成軍以來第一次舉行演唱會，肥仔直言十分緊張，壓力山大：「我自己係拍住Joyce，人哋真係唱將嚟，我純粹係跳舞叻啫，如果講唱歌我真係會驚到縮埋一嚿，然後阿濟（經理人）又話我唱歌把聲摙得好緊，佢講完我更加驚、擔心，成日都會懷疑自己。」

肥仔唱歌唱到懷疑自己。（梁碧玲攝）

保錡稱自己入行以來較喜歡唱歌，這次終於達成心願，談到與岑寧兒合唱《Shallow》前出現突發狀況，他解釋：「木結他突然冇電，冇聲，於是換咗另一位結他手嘅電結他，咁就可以繼續。都好嘅，咁就警惕自己要繼續練電結他。」肥仔也補充說：「做Live嘅好玩之處係一定會有啲失誤，或者遇到一啲突發事件，如果處理得到嘅，咁就會有成長，所以絕對係一件好事。」

眾多成員中，唯獨阿Dee笑說今次開騷不開心。他指今次得到唱歌機會的感覺非常新鮮，同時也感到緊張：「三年嚟我都用唔同嘅表演方式避開唱歌，但係今次真係冇得避，（保錡：無法避免。）『令我沾上了污點』係咪？最緊要今次學懂享受舞台。」他指過去曾向花姐建議出solo歌，肥仔也目睹當時阿Dee被拒的情況：「佢真係同花姐講話出自己錢都得，但係花姐叫佢唔好嘥自己錢。」

阿Dee三年嚟避開唱歌，但曾經建議自資出歌被花姐拒絕。（梁碧玲攝）

193在演唱會中首度公開新歌《再見Puppy Love》，他透露目前正物色MV女主角人選：「新歌我需要搵一個有學生feel嘅女演員做主角，本身想搵啲好靚嘅網店model，但係同導演傾過之後，佢驚交唔到戲，會好麻煩，所以我仲未諗到有邊啲望落清純，可以做到學生嘅女主角，如果有嘅話歡迎DM我。」