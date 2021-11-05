近十年三個選秀Show三甲去晒邊？　原來好多已成為樂壇中流砥柱

《全民造星IV》今個星期開始播出，香港近年都有好多素人選秀節目，為香港樂壇注入不少新力量，無論是已執粒的亞視，現在的無綫和ViuTV，都一直有選秀節目推出，現在為大家數數近十年三個選秀Show三甲去晒邊！

羅力威。（節目截圖）

羅力威

羅力威是《亞洲星光大道》第一屆的冠軍，當年以新人身份，未出碟已入圍叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」五強，眨下眼已經入行十年，近年仍有出歌，仍是英皇歌手。

亢帥克。（節目截圖）

亢帥克

2009年參加第一屆《亞洲星光大道》奪第二名入行。當時亞視仍在，所以仍有不少曝光機會，但現時亞視都已成歷史，亢帥克亦隨之不再常出現觀眾眼前。於2015年，亢帥克推出過《窮一生》、《擦膠》兩首歌曲，可惜亦沒有為他擦去「亞視味」，亢帥克「亞視之子」的形象太深入民心。亢帥克一直星運平平，即使早年參與內地節目曾與陳樂基合唱《遙遠的她》仍難挽人氣。

蔡梓銘。（節目截圖）

蔡梓銘

蔡梓銘2009年參加第一屆《亞洲星光大道》奪第三名，簽約亞洲電視後正式入行，志願是成為一名福音歌手，不過在亞視結業後已淡出娛樂圈。

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