馬天佑演唱會｜歐倩怡驚喜現身 合唱《問題天天都多》勾起回憶

馬天佑同歐倩怡一同合唱。(陳順禎攝)

時裝指導兼歌手馬天佑（Mayao）今日（5/11）在旺角麥花臣場館舉行《Reinvention 馬天佑 衫·重奏》演唱會，關心妍先唱起《龐貝21世紀》，隨後Mayao再走到觀眾席前，拿起何雁詩借出的結他，挑戰自彈自唱《二十世紀少年》。

馬天佑與趙頌茹一同合唱，帶起演唱會高潮。

隨後谷祖琳唱起《柏林穹蒼下》，她透露這首歌是過去已經錄製好，後來卻未正式推出的作品，今晚決定把這首作品曝光。在《我有權投》前，谷德昭更走到台上，親手將花送到她手上。剛剛開始唱時，谷祖琳更獲女兒送花，相當溫馨。其後張新悅再度上台獻唱，在《上帝愛我》時，歌迷已經擁到台下，不過在《Angel of Mercy》時，張新悅似乎憶起自己因這首歌而決定退出樂壇的憾事，在唱歌前已經忍不住淚水，最後在Mayao安慰下完成表演。Mayao坦言：「佢講過好憎呢首歌，但係我覺得佢難得嚟到呢個舞台，唔希望佢帶著遺憾離開。」他續留觀眾席中，此時趙頌茹拿著ukulele，一起合唱《大孩子》。接著關心妍、張新悅、趙頌茹、谷祖琳和何嘉莉回到主舞台合唱《活著》，台上也開始倒數計時。及後馬天佑走到台上，與五位嘉賓逐一擁抱後離開舞台。

演唱會尾聲，馬天佑與一眾表演嘉賓合唱，唯獨不見陳慧珊1。(陳順禎攝)

在Encore環節，最後一位嘉賓歐倩怡登場，更帶來重新編曲的卡通《櫻桃小丸子》主題曲《問題天天都多》，全場觀眾即紛紛站起來，喚起觀眾的童年回憶之餘，也令演唱會在高漲的氣氛下結束。