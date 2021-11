All In One｜意大利作曲人讚MIRROR演繹完美：將懷舊旋律變得摩登

在MIRROR成軍三周年當日(3/11),MIRROR推出新歌《All In One》,集結12人的力量,透過輕快而興奮的曲風為「鏡粉」帶來正能量。繼《WARRIOR》後,監製Edward Chan再度採用意大利音樂人Val Del Prete及韓國音樂人Hwan Yang的旋律,前者在Instagram指今次作品以80年代藍調與搖滾樂作為基調,是自己最喜愛的音樂風格。在歌曲推出前夕,她再次提及3月面世的《WARRIOR》,原來這首歌早在2017年已經寫好:「呢首歌喺4年前已經寫好,但係冇人想用。呢件事教識我,如果直覺話畀你聽呢首歌好正,其他人都一定會咁諗,所以唔好放棄推介自己嘅作品。」



Val Del Prete在意大利羅馬出生,後來移居英國倫敦,近年留在韓國工作。繼《WARRIOR》後,她再為MIRROR寫新歌《All In One》。(Instagram:@double_thumb)

這次《01眾樂迷》成功邀請Val,除了分享新歌《All In One》的創作理念外,也談起首次與MIRROR合作的經歷。《WARRIOR》是Val第一次與香港藝人合作的歌曲,她坦言過去並不認識香港音樂市場,但認為水準很高,又從表演中看到MIRROR有才華及非常努力的一面,又對MIRROR擁有大量忠實歌迷感到驚訝:「我從來冇試過好似《WARRIOR》咁,喺一隊男團嘅歌迷身上收到咁多評論同讚好。」這次能再與MIRROR合作,Val也感到非常高興。

Val不但分享《WARRIOR》面世的感受,更把《01眾樂迷》早前的報道翻譯成英文,與網民一同分享。(Instagram:@double_thumb)

MIRROR新歌邀歐美作曲人操刀 花姐示意交予12子投票決定

Val在《WARRIOR》和《All In One》都與Hwan Yang合作,在創作歌曲時都只是發自內心寫歌,過程中未有任何特定人選,後來作品被來自英國的發行商代表Natalie Chalcraft聽到,認為歌曲非常適合MIRROR,輾轉之間就把歌曲交到MIRROR手中。回想起4年前的創作,在今年終於得到樂迷認同,Val直言這一切不可思議:「寫呢一首歌嘅時候,我好努力咁確立自己作曲人嘅身份,而(demo)歌詞都反映咗呢一點。知道一隊嚟自香港嘅組合咁鍾意呢首歌,我已經好興奮,再見到有咁多聽眾透過歌曲入面嘅概念引起共鳴,更加覺得呢件事係不可思議。我覺得MIRROR喺人聲、舞蹈、混音方面都做得好出色,對我哋作曲人嚟講,最好嘅回報就係見到歌手同歌迷同激發我哋創作靈感嘅情緒聯繫。」

重溫《WARRIOR》MV精彩鏡頭:

+ 29

說回近日面世的《All In One》,Val坦言今次從Hwan Yang的旋律中啟發創作靈感:「佢嘅旋律令我諗起70年代末至80年代初嘅搖滾時代,而我好鍾意好多來自呢個時期嘅歌手!嗰陣就諗到寫一首充滿活力嘅歌,要充滿激情同興奮。呢首歌最初係叫《As Long As You Live Me》,就係嚟自副歌嘅歌詞。我哋想將70、80年代聽到嘅舊派旋律,透過說唱同大家經常聽到嘅Hip Hop感覺融合,令成首歌變得更加有趣同摩登。我覺得MIRROR完全理解到呢一啲嘅諗法,佢哋表現得真係好好!」

欣賞《All In One》MV精彩鏡頭:

+ 53

MV入面MIRROR鬼臉逐個睇: