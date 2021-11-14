聲夢傳奇2｜鍾柔美冇得唱新歌《不想輕躺》：有時啲歌唔係自己揀

無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇2》日前完成招募，今日（14/11）在將軍澳一個商場舉行初選。炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等9位《聲夢》畢業生以師兄姐身份登場，也與其中10位《聲夢2》50強選手交流心得。

10位《聲夢2》50強選手現身。（梁碧玲攝）

Yumi在活動期間接受《香港01》訪問，當時台上已經有《聲夢2》50強初試啼聲，她直言對她們的表現期待已久，又說他們在台上的英姿令自己想起過去不停參加比賽的自己：「今次係第一次睇到佢哋真真正正喺台上面唱歌，雖然未睇晒，但係我會諗起之前嘅我。之前都係參加不同比賽，好多都係喺商場，都真係好似之前嘅我，細細個就企喺評審面前，上面都係有好多觀眾，所以我好明白佢哋嘅感受。（換作係自己參加今次初選，會唔會緊張？）我覺得自己唔會緊張，因為之前真係有太多比賽喺商場。」

Yumi回想起最初不停參賽的自己。（梁碧玲攝）

其實Yumi早前為劇集《青年心城之撐起青春》唱主題曲《不想輕躺》，不過當日沒有與Gigi和Chantel一樣唱新歌，而是一如既往唱《狂野之城》。Yumi坦言想在現場唱新歌：「其實有時啲歌唔係自己揀，佢哋都會想我唱某啲歌，我都儘量唱返。我都希望除咗《狂野之城》之外，我都可以試下唱其他歌。」Yumi續指自己聽過Gigi和Chantel新歌，不過兩首歌風格不一樣，無法比較。

Yumi想在現場唱新歌。（梁碧玲攝）

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