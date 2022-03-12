疫情下用5首歌為醫護人員打氣　陳蕾用新歌為聽眾尋覓喘息空間

第五波疫情持續，雖然現場演出和頒獎禮統統延期，但歌手不但沒有放慢步伐，更開始透過歌聲送暖，為前線醫護人員打氣之餘，也不忘向樂迷傳遞正能量。以下5首勵志歌細數著當下面對的困難，鼓勵聽眾在疫境中振作，重新出發。



42年前的《天各一方》絕對是樂迷公認的經典之一，俞琤最近為歌曲配上新獨白，向醫護人員致敬，為歌曲帶來新意義。（資料圖片）

俞琤、曾路得《天各一方》

1980年面世的《天各一方》，當中的獨白「今日你同我天各一方，你有你嘅生活，我繼續我嘅忙碌」成為不少樂迷心中的經典。在42年後的今日，俞琤不但與曾路得重新演繹這首金曲，更為歌曲重新配上另一段向醫護人員致敬的獨白：「今日我哋要更加記住嗰啲冒住自己生命危險、喺前線醫護我哋嘅人，我哋一定要記住嘅，係呢啲人。」

俞琤42年後重新錄製《天各一方》獨白 夥拍曾路得向醫護人員致敬

群星《獅子山下 同心抗疫》

TVB集合眾星力量再次推出抗疫歌，盛載的能量比兩年前來得更大。（MV截圖）

TVB早在兩年前疫情爆發時推出過打氣歌《疫境同行》，改編盧冠廷《陪著你走》，由一眾星夢歌手合唱。兩年後遇上第五波疫情，TVB再集合一眾藝人的力量，改編羅文的經典《獅子山下》向醫護致敬。最新版本更加入劉德華、譚詠麟、成龍等歌手，合共有近百位歌手參與。

TVB改編《獅子山下》成抗疫歌 林子祥汪明荃率領70位歌星合唱

姜濤《蒙著嘴說愛你》

姜濤本來以跳唱作品作為個人第4首單曲，計劃有變下改以《蒙著嘴說愛你》作為當年頭炮，為醫護人員傳遞能量。（資料圖片）

同樣是兩年前推出的作品，姜濤在生日當天推出一首感謝醫護人員悉心照顧的單曲，即使蒙著嘴也要透過歌聲陪聽眾走過疫境。歌迷喜愛這首抗疫歌的程度也反映在當年的樂壇成績表上，他於2020年在樂迷票選下，憑這首歌首奪「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。

姜濤生日出歌《蒙著嘴說愛你》鼓勵大家：冇咩係解決唔到包括疫情

陳蕾《世界與你無關》

陳蕾率先推出《世界與你無關》的Acoustic version，提醒樂迷面對疫情、戰爭，也有暫時放下世事，稍作喘息的權利。（周倪瑩攝）

陳蕾在今個星期推出新歌，雖然目前推出的版本只有一支木結他，但已經感到有股與樂迷同行、不再孤獨的感覺。樂迷千萬不要誤會歌曲中「世界與你無關」的意思，不是說著對所有世事置之不理，而是要大家在面對世界上各種壞消息時放下煩惱，讓其他人替你分擔，避免無力感影響自己情緒。

陳柏宇《有我》

「無論最終我哋FIGHT FOR嘅目標能唔能夠達成都好，永遠要記住路途上唔係得你一個。」（資料圖片）

在面對難題的路途上，絕對並非只有自己一個，至少有Jason透過歌聲陪你對抗難關。歌詞說著即使摯愛遭遇天災人禍，仍要在旁一同承擔，在後方默默守候，正如醫護人員面對眼前重重難關，家人也會成為他們最大後盾。