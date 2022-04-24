聲生不息|曾比特《初戀》獲第一　 李克勤讚炎明熹：真假音用得好

欣逢香港回歸 25 年及 TVB 55 周年台慶，無綫電視（TVB）獲芒果TV邀請協製的《聲生不息》，一同為25年回歸添上音樂色彩，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典並予以推廣，打造港樂時代唱片。節目將於4月24日（今晚）八點半翡翠台矚目登場，播放兩小時香港版。



《聲生不息》參與歌手有林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克樂隊、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸，16個獻唱單位將分成男子組及女子組，配合首集競演主題「歌曲與我的驕傲」，分別演譯《耀出千分光組曲》、《祝福》、《傾城》、《無條件》、《沉默是金》、《寂寞的男人》、《真的想見你》、《夕陽醉了》、《遙遠的她》、《執迷不悔》、《大地》、《蜚蜚》、《初戀》、《抱一抱》、《愛與痛的邊緣》、《卡拉永遠OK》，節目大會主持為何炅及王祖藍。

炎明熹獻唱《蜚蜚》。

兩隊歌手每輪將進行一對一PK賽，「金曲出品團」（即現場觀眾）將在每位歌手出場前，根據各人獻唱歌曲賦予期待值，每輪勝出歌手將獲得該輪所有觀眾給出的期待值，經過八輪PK賽，全場累積期待值更高的一隊，成為本集獲勝隊伍，並會赢得與出品團共唱觀眾選擇金曲機會，而首集有三首歌曲會選入「港樂時代唱片」，透過與觀眾合作，令音樂有新生不息的未來，打造港樂新里程碑。為配合每首歌曲的演唱氣氛，製作組更精心打造多元華麗舞台，為觀眾帶來視覺及聽覺饗宴。

節目中雲集香港及內地前輩級猛料歌手，但香港兩位新生代唱將曾比特（Mike）及炎明熹（Gigi）依然憑藉出色表現成功突圍，分別以《初戀》及《蜚蜚》獲得內地觀眾及台前幕後工作人員高度評價，Mike的《初戀》更勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲，並成為首集首位入圍港樂時代唱片的歌手。

可愛的爆炸頭。

《初戀》是香港80年代歌手林志美主唱歌曲，1996年經典電影《食神》為了配合劇情，曾邀請戲中飾演「火雞姐」的莫文蔚重新錄製，並於電影內播出，令歌曲Hit上加Hit、成為經典中的經典。現年28歲的Mike，演繹起這首充滿少女情懷的歌曲完全零違和，詮釋出期待戀愛的粉紅氣泡，加上別具一格的雄厚聲線、帶出輕鬆甜蜜感的舞蹈節奏及尾段假音完美無瑕Round Up，成功炒熱現場氣氛！首度在內地節目大展歌喉的Mike，由於表現亮麗成焦點，就連他的「爆炸頭」亦成主持及歌手們熱議對象，Mike在台上笑言由於頭髮體積龐大，以致拍照及錄影期間都要相當小心，更被製作組視為「頭」號注意人物，相當搞笑。

獻唱已故香港女歌手陳僖儀作品《蜚蜚》的炎明熹，雖然出場前謙稱自己是負責「讓賽」（讓另一隊勝出），但獲製作組讚為「TVB驕傲」的她，一獻聲便成功懾住全場聽眾心靈，以動人歌聲穿透了聽眾的靈魂，無論是前半部分的「氣聲」演唱，或是中段的激昴動人位，Gigi均唱出了超強感染力；對於只有17歲的Gigi如此有壓場感，現場所有歌手及聽眾無不嘖嘖稱奇，全場掌聲如雷的同時，坐在後台的李克勤亦忍不住開口讚嘆謂：「真假音用得蠻好」。事後Gigi透露原來出場前相當緊張，更以其招牌害羞Style詢問主持自己是否耳朵紅了，更搞笑反問：「我連瀏海都紅了嗎？」不過Gigi的可愛舉動豈只如此，在大會宣布該輪PK戰賽果前，Gigi第三度出招，對著鏡頭大擺超萌表情動作，封她為新生代「可愛教主」絕不為過。