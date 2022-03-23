菊梓喬與吳卓羲被爆戀情　FB疑傳愛意：看準一個人 你一定經歷過

菊梓喬（Hana）昨日被爆出不停出現在吳卓羲深井碧堤半島居所，有該屋苑的住客爆料，自戀情爆出後多次目睹二人經常於該住址前後腳出現，估計二人於上址享受二人世界的生活。兩人一直未有對戀情作出回應，唯吳卓羲曾受訪時，談到Hana竟然秘密甜笑，令不少人覺得他們兩個真的似在拍拖。

現年41歲的吳卓羲依然咁靚仔。（陳順禎 攝）

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在事件被爆出後，Hana今日於Facebook出post，內容看似談人生哲理，但不少人認為她是在隔空放閃，尤其是當中一有一句「看準一個人 你一定經歷過」。網民紛紛在貼文中留言，指「如果找對一個人，就不要放過……好好珍惜！期待你好消息」、「看中一個人千萬勿錯過」、「看唔看得準，自己決定吧☺祝妳幸福快樂」。

Hana今日於Facebook出post，疑似傳情。（資料圖片）

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