張敬軒做馮允謙尾場嘉賓　送14年前首場紅館騷名貴腕錶做禮物

歌手馮允謙（Jay Fung）九展Star Hall《Have a JAY Time 2022 演唱會》今晚（5日）來到尾場。On仔（陳健安）、JW（王灝兒）、許廷鏗均有捧場。除了連續四晚嘉賓都是Asha（徐㴓喬）外，今晚張敬軒亦驚喜亮相，兩人合唱《愛斯基摩人之吻》，期間張敬軒飆高音時更引來全場尖叫。

Jay Fung尾場嘉賓是張敬軒。（梁碧玲 攝）

唱完後張敬軒與Jay Fung在台上聊天。兩人已相識逾10年，Jay Fung亦有參與張敬軒歌《Do What You Want》的製作，他又感謝Jay Fung願意做其紅館演唱會嘉賓，張敬軒說：「好開心我嘅騷升上嚟嘅第一Part有你把聲。」

Jay Fung尾場嘉賓是張敬軒。（梁碧玲 攝）

隨後來到送禮環節，張敬軒送了於2008年完成第一場紅館騷後，送給自己的第一份名貴禮物IWC腕錶給Jay Fung。張敬軒說：「諗咗好耐，上個禮拜諗到一件禮物，今日特登早起，因為我都收埋好耐，喺夾萬將呢件禮物攞返出嚟。喺當年，呢件禮物係我人生當中，第一件送畀自己最珍貴嘅禮物，因為佢對我好有意義。」

張敬軒告訴Jay Fung：「你唔好介意係二手，我知道佢係斷咗嘅款嚟。呢隻錶陪伴我開咗好多場演唱會，我綵排都會戴住佢，因為喺好長一段時間，佢都係我人生最貴嘅一隻手錶。」張敬軒勉勵Jay Fung把握機會，約定對方紅館見，令Jay Fung大為感動。張敬軒親手將腕錶戴到Jay Fung手上，並說：「我幫你上咗鏈，已經較好個時間，係今日嘅日子嚟嘅。」

張敬軒。（梁碧玲 攝）

收下重禮後，Jay Fung即口窒窒說回贈的禮物沒有那麼貴重，是一個迷你教堂鈴鐘。張敬軒收下後開玩笑說：「而家我冇啷啷咩！（Jay Fung：聽住佢好舒服。）你好舒服呀嘛，我通常揸住呢啲嘢喺手就好唔舒服㗎啦！」

互相送完禮物後，張敬軒獨唱《追風箏的孩子》，他解釋指「追風」與「Jay Fung」讀音相似，才選擇此歌。說畢後他笑道：「講完我自己都打冷震呀！」

Jay Fung演唱會今晚來到尾聲。（梁碧玲 攝）

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