馮允謙Jay Fung嬲未婚妻唔捧場：下次上紅館佢唔嚟我嬲死佢

歌手馮允謙（Jay Fung）一連四場九展Star Hall演唱會昨晚（5日）圓滿結束。Jay Fung足足安歌了5次觀眾才捨得離去，而張敬軒、On仔（陳建安）等人亦在安歌環節即興與台上的Jay Fung打卡合照。戒口多時的Jay Fung受訪表示完騷後首要是食漢堡包。



Jay Fung一連四場演唱會昨晚（5日）落幕。（梁碧玲 攝）

今晚觀眾頻頻叫Jay Fung除衫騷肌，Jay Fung害羞笑指公司不想他行性感路線，但有機會上紅館會再操Fit啲，或會滿足粉絲騷肌心願。Jay Fung感謝AK（江𤒹生）、AGA（江海迦）、Jace（陳凱詠）百忙之中抽空擔任嘉賓；他又透露是張敬軒主動提出做嘉賓，大感驚喜，他說：「因為喺我演唱會我送咗兩張飛畀佢啦，我想佢嚟睇，但係佢竟然話想做我嘉賓。所以真係要多謝佢，佢真係好好，唔知點報答佢。」

張敬軒親自幫Jay Fung影相。（梁碧玲 攝）

張敬軒送了14年前第一場紅館騷後買的名貴腕錶給Jay Fung，意義重大，Jay Fung收下後仍感震驚，他說：「我仲問咗經理人，我可唔可以收㗎？我一定會收藏、Keep喺安全地方，我諗我唔會戴㗎啦！唔想整壞、跌爛。（收喺夾萬？）一定會。（紅館會戴？）有日搵到到機會會戴。」

張敬軒逗留到安歌環節。（梁碧玲 攝）

Jay Fung指他上次送了親手畫的手繪個唱門票給張敬軒，今次決定用真金白銀買迷你教堂鈴鐘送給張敬軒，怎料卻收如此重禮，Jay Fung心懷歉意，他笑說：「我有啲想講聲『Sorry皇上』。」

Jay Fung話會將張敬軒送的腕錶擺入夾萬。（梁碧玲 攝）

四晚演唱會均有家人到場，而未婚妻卻未有捧場，Jay Fung坦率指有嬲對方，他笑言：「我唔想講佢呀！因為佢嚟唔到好可惜啦，但我有媽咪爹哋，媽咪爹哋好好，佢都好嘅，但睇吓下次上紅館，如果佢唔嚟，我會嬲死佢。（今次有冇嬲呀？）梗係有啦，邊個唔會嬲呀，唔好講佢啦。」

Jay Fung話有嬲未婚妻。（梁碧玲 攝）

完場大合照。（梁碧玲 攝）

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