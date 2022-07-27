MIRROR演唱會｜順應民意收起天橋 鏡仔腳踏實地唱《IGNITED》

撰文：胡凱欣
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MIRROR紅館演唱會昨晚(25日）正式開邏，而在演唱會總綵排時已經傳出舞台事故，有舞蹈員摔下台受傷送院，正式開始演唱會後，已經有數宗舞台出現問題。

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頭場演唱會的驚心一刻

前日（25日）演唱會正式展開，先是AK、Lokman及Alton合作的舞台《虎度門》中，AK的舞台升到半空中不穩，甘點摔下台，幸好他站得穩，所以平安渡過。除了AK外，前日在MIRROR在唱《IGNITED》時，是在一條升到半空中的橋上唱，該條橋可以行走的路十分窄，走過都需要小心翼翼及要不斷望著地下，而且12子在跳舞時舞台中央的長升降橋明顯晃動，安全問題令大家擔憂。

有「生粉」拍下AK差點摔下台的過程在網上怒罵公司草菅人命 (網上圖片)

前日MIRROR演唱會驚心一刻：

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Frankie發表《隱形論》時摔下台

昨日（26日）Frankie在升高約一米的舞台上講話，繼續他的《隱形論》時，更不小心失足跌落台，Frankie事後立即在社交平台報平安，以免大家擔心。

Frankie唔小心趺左落台 (讀者提供)
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粉絲發起聯署

有鏡粉有見及此，在網上發起聯署，希望有關部門及公司留意舞台的安全問題，聯署發起不夠一小時已經有約4000人參加聯署表示支持。

有鏡粉有見及此，在網上發起聯署，希望有關部門及公司留意舞台的安全問題 (網上圖片)

第二場收起天橋表演

雖然Frankie不慎跌倒，鏡粉都怪責，大會沒有汲取首場教訓，在第二場即時改善，但其實 大會是聽到鏡粉的訴求，在第一場很多人投訴在尾段12子在天橋上的表現險象橫生，天橋好像未安裝好，橋與橋之間不對位的情況，所以在第二場已取消天橋表演，MIRROR 12位成員在唱地面唱《IGNITED》，而該條被網民指危險的橋已經被有關部門收起，以免再次發生意外。

MIRROR第二場演唱會，取消了天橋上的表演，而《IGNITED》亦在舞台上表演，夠哂安全。(讀者提供)
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