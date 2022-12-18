黎明演唱會｜DJ樂宜做表演嘉賓　7歲已是fans：紅館門口買佢啲相

黎明演唱會「Vivienne Tam x Leon Lai Drive In Ultra 2022」今晚（1８/12）於中環海濱活動空間舉行尾場，但相信已有不少網友睇完新聞之後，都留意到「電音女神」dj樂宜在開場的時裝騷部份擔任表演嘉賓，在模特兒行Catwalk的同時於後方打碟。



DJ樂宜做黎明演唱會表演嘉賓。（葉志明攝）

樂宜（Lokyii）接受《香港01》訪問時表示，今次是她首次參與演唱會的演出。她說：「外國音樂節或者中環酒吧就打得多，但係喺香港戶外，仲要係演唱會就真係第一次！心情梗係緊張啦，雖然平時慣咗對住咁多人，但係喺香港都係第一次。」

DJ樂宜着得性感。（葉志明攝）

大家可能並不相信，原來今年剛踏入30歲樂宜也是黎明的小粉絲。她說：「細個就已經係黎明fans，小學7，8歲已經喺紅館門口買黎明啲posters同相！我好鍾意佢啲歌㗎，特別係飲醉酒仲會成日唱黎明首《藍色街燈》，《今夜你會不會回來》同《情深說話未曾講》都鍾意！」

DJ樂宜着得性感。（葉志明攝）

問到今次演出酬勞，她透露表示與平日工作收費相差無幾。她說：「同平時中環騷差唔多啦，不過就算多與少我都會接嚟做！黎明喎！機會咁難得，冇錢都可以呀，同埋今次係時裝騷加埋演唱會再加電音，成個feel都好唔同。」不過可惜的是，樂宜表示還未有機會親身見到黎明。她說：「未集到郵呀，睇吓今晚有冇機會啦，如果見到集黎明，我一定會講：『我係你粉絲！』」

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