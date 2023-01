電音介紹｜2023年值得留意的香港電子音樂人（續）

12月的專欄為各位介紹了幾位香港電子音樂人,藉此讓讀者認識在默默努力的香港電子音樂人,並了解他們的故事、想法和音樂。香港流行音樂的工業經常被冠上「窮」、「辛苦」、「艱難」等負面情緒,我不否認在香港要以音樂維生很艱難,但過份強調並將負面情緒與音樂綑綁,真的是最好的選擇﹖若果工業內的人都販賣這種情感,又如何吸引對音樂有興趣的下一代投身音樂的行列﹖2022年認識了很多香港電子音樂人,縱使他們亦無法扭轉「喺香港做音樂搵唔到食」的局面,但他們更著墨於如何在打碟、音樂製作中尋找意義和快樂。所以今期專欄再次結合與各音樂人的訪談,跟大家介紹幾位我認為今年值得留意的香港電子音樂人。

電音介紹|2023年值得留意的香港電子音樂人

1. enum_

enum_是一位Bass Music音樂人,曾在著名Colour Bass音樂廠牌Rushdown推出作品。他的名字來自計算的英文”enumeration”,因為他曾是一位計算機科學的學生,加上他製作的是電子音樂,所以決定取一個科技感較重的名字。enum_在香港長大,現移居至美國加州。數年前聽過Skrillex和Martin Garrix等電子音樂人的歌曲後,便想製作出像他們的音樂。由於enum_自5歲開始便學習小提琴直至高中,在已經擁有豐富音樂理論的基礎下,令他在音樂製作方面變得易於上手,亦自然地融入富電影感的元素。

enum_在2016年開始製作音樂,3年後他終於在SoundCloud上載第一首作品。現在的他回望第一首作品絕對能找到很多可以挑剔的地方,所以他亦把該首歌曲下架。但撇除技術層面,當時的enum_只是單純找一個地方以音樂表達自己,這個想法從過去一點一滴累積和發展至今天。enum_最喜愛製作的電子音樂類型是Experimental Bass。顧名思義,就是一切充滿實驗性質的Bass音樂,包括但不限於Dubstep和Colour Bass等。最近他著力使用一個名為Harmor的FL Studio合成器,令他的歌曲多數呈現出數碼科技、電腦等的感覺。

enum_製作音樂時會從一些他設計的8拍循環聲音(Loop)開始,然後嘗試在軟件FL Studio中不斷嘗試各種聲音、樂器和結構等。在製作的後期,他亦經常花時間去調節各種聲音的EQ(均衡器)。受身邊的著名Dubstep製作人例如Au5和Xilent的影響下,enum_偏好加入富旋律、有電影感的元素到歌曲中。對他來說,一首好的音樂應該能為聽眾留下深刻印象,哪怕是靠著好的旋律、獨特的聲音設計還是前所未有的概念。有些音樂廠牌透過推出一式一樣的歌曲來調配成功的配方,有些則呈在發掘製作人的創意和獨特式,而後者便是enum_追求的地方。

數月前已為大家介紹過Rushdown這間致力推廣Colour Bass的英國音樂廠牌,而enum_在2021年便有幸遇上Rushdown。最初,他透過音樂人好友Ehallz認識了Paper Skies,其後enum_與Ehallz先在Paper Skies的廠牌04 Collective推出了《Obsidian》。同時,Paper Skies將enum_的Demo發送給Rushdown的創辦人Chime,就是這樣一層一層促成合作,最後在2021年年初正式在Rushdown發佈《Scintillate》。而2022年他在Rushdown 100的慶祝合輯中推出了《Scintillate VIP》,亦推出了個人首張EP《Proxima》以及新作《Photon》。熱切期待enum_的音樂在2023年會否出現在一些更大、更令人意想不到的舞台。

你會如何總結你的2022年?

「2022年我按照自己的步伐走,重新審視自己應該以哪種思維看待音樂。以往只是拼命製作出最好的音樂,務求得到各大音樂廠牌的青睞。但這只是加快令自己在各方面都燃燒殆盡。我明白到我需要享受音樂才能做出最好的音樂。而我亦慶幸在2022年初與Au5、Chime和Skybreak等人見面。」

2023年的音樂計劃是什麼?

「我正在重新思考作為一個製作人我希望發展的風格,而不受例如『在低音中充滿科技感和色彩的150 BPM Dubstep』這種音樂類型所限制。我希望未來能夠製作任何我想做到的音樂,同時融入個人的獨特風格。」

作為DJ和Producer,最終的目標是什麼?

「繼續製作令自己享受的音樂,和讓別人享受我的製作。當然希望得到不同音樂廠牌的注目,而同時不想自己的創意受它們所限。」

enum_ IG:enum_music

2. Erich Tod

Erich Tod是近年迅速冒起的年輕電子音樂人,不論是打碟還是音樂製作方面,短短3年時間已經攀升至專業水平。他原本的英文名叫作Eric,再融合德文”ich tod”,意指「我死了」或「自我消亡」。他在一次的冥想中獲得啟發,決定放下過去的自己以全新的身份創作。一切始於2019年他到台灣的旅行,第一次到訪夜店時見識到AI Nightclub的DJ如何用音樂帶動舞池的觀眾,令他開始研究EDM和DJ。他在電子音樂節香港Creamfields親身觀賞到世界級DJ的威力,尤其對ILLENIUM和Armin van Buuren的演出印象最深刻。音樂節後他便立刻買了一部DDJ-200,銳意鑽研打碟。

Erich Tod稱Seven Lions為自己的「師父」。受他的影響和啟發下,Erich鍾情於充滿驚喜的Melodic Dubstep。在學習打碟的同時,Erich Tod自2019年開始同步學習音樂製作,他認為能夠製作出一首讓聽眾隨之舞動的歌曲是一件有趣的事。他較喜歡製作Melodic Dubstep,而歌曲的靈感皆來自生活。當他在洗澡、踏單車或冥想時腦海便會浮現出旋律或節奏,他會用手機錄下當時的想法,待回到工作室後再嘗試將各種想法化成一首完整的歌曲。直至2021年年末,Erich Tod終於發佈他的第一首作品《Scorpionmen》。

2022年對Erich Tod來說是忙碌地摸索和實驗的一年。推出第一首單曲後,他致力經營與朋友成立的香港電子音樂平台Anovva Records。礙於疫情,他們決定每星期邀請不同DJ拍攝一個DJ set,讓EDM樂迷安坐家中也能享受本地DJ的表演。在疫情稍為緩和的時候,他們更於蘭桂坊夜店Boomerang 舉辧實體活動EDM Rising,邀請多位本地年輕DJ演出。同時,Eric亦開設另一個主打Psytrance曲風的分身,將代表迷幻的”Overdosed”和代表科技的”DDos”融合,取名為OV3RDDoS。

Erich Tod其實一直都在製作音樂,只是大部份都還在修改階段,令他在2022年只推出了一首《Bittersweet》,他亦有感產量未如理想。直至年末,挪威DJ Tungevaag來港演出時的訪問中說了一句”Don’t wait too long. If you like it, release it.”。 這句話說激勵了Erich,令他決心在2023年發佈更多作品。最先登場的將會是在1月9日於自家廠牌Anovva Records推出的Melodic Dubstep作品《Fairy Voice》,經過多番磨煉後,相信樂迷能在這首歌中聽到想法和技術更成熟的Erich Tod。

你會如何總結你的2022年?

「學習,儲彈藥,令更多人認識自己。」

2023年的音樂計劃是什麼?

「一個月一首歌!搞多啲event推廣rave culture!」

作為DJ和Producer,最終的目標是什麼?

「我希望有份令香港EDM變成主流,可以喺萬人音樂節表演。」

Erich Tod IG:erichtod

3.Farrah

Bass Music音樂人Farrah自小喜歡Hip Hop,加上有學習跳舞和打鼓,促使她偏好富節奏感的音樂。Farrah在美國就讀大學時雖然有跳舞,但她發現跳舞並不能隨時隨地可以練習。當時她身旁正正有一部電腦,靈機一觸下便決定開始做音樂,因為只要有電腦便可以埋首製作,透過不斷練習去進步。Farrah最初的製作主要為當時人氣較高的Future Bass,直至她聽到Trap Nation這個頻道裏的音樂後,對Trap產生興趣,認為它的世界包容性很大,音樂既可簡單也可複習,最終轉投Trap/Bass的懷抱。

2016年Farrah畢業後回到香港,亦對打碟產生興趣。在一次的Ableton工作坊,她認識到一位DJ兼製作人Lyndon Jarr。當時Lyndon Jarr已經以Unchained的名義舉辦各種Drum & Bass的活動,Farrah便向Unchained提供各種協助,Lyndon Jarr則教導她打碟作為回報。在學習打碟初期,Farrah無意間在YouTube上看到Alison Wonderland在”The LAB LA”的DJ Set,啟發她相信即使作為女性以及打多種音樂類型的DJ Set,也能像Alison Wonderland一樣成為一位國際級DJ兼製作人。

Farrah習慣每天都會開啟音樂製作軟件Ableton,通常她會為自己定下一個目標,例如這個星期要完成一首Bootleg的母帶處理(Mastering),或者要實驗用新音樂風格去製作一個Drop,而甚少漫無目的地花時間在軟件上。隨著Farrah日以繼夜的練習,她的音樂在過去數年不斷進化,亦受Drum & Bass和Breaks等音樂影響。時至今天,她已不再局限自己於單一風格,而是集百家大成,塑造出獨一無二、令她自豪的音樂風格。

2022年她推出了多首作品,《Arrival》便是她多番嘗試後的完成品,歌曲融合了Trap、Jersey Club和Wave三種風格,變化多端的同時沒有失卻歌曲的一體性。7月推出的《Glow》則是她首次圍繞Breakbeats這種音樂類型去製作的歌曲。同時,《Glow》的單曲封面融入了香港的區旗,因為Farrah希望讓其他人知道她是一位來自香港的製作人,而香港亦成就了今天的她。

你會如何總結你的2022年?

「多謝2022年曾經聽過我的作品以及幫忙分享的人,這令我可以繼續追尋自己的夢想。」

2023年的音樂計劃是什麼?

「2023年將會是美好的一年,我會在各大平台例如SoundCloud、Spotify、Apple Music等,盡我能力發佈最多的作品。」

作為DJ和Producer,最終的目標是什麼?

「我其中一個目標是在美國及其他國家作巡迴演出。我希望有自己的Headline Show,配合視覺上的概念,以及讓我的好朋友能參與其中。我希望到訪不同國家和城市了解它們的音樂文化,從而獲得啟發並將故事製作成EP和專輯。我希望能代表香港,並能以製作人/Artist的身份作為榜樣,啟發其他人去追逐他們的音樂路。」

Farrah IG:farrahsounds

4.Taste Of Blue

遊走於不同類型Techno的Taste of Blue,5年前在歐洲接觸到這類型的音樂。回到香港後,透過他十分尊敬的一位香港DJ Jayme而認識到其他Techno DJ例如Marco Yu、Dan Neo和Ellbe Chan等等。但Taste of Blue真正開始接觸打碟,卻是在4年前和NoManZone的朋友舉辦除夕倒數派對開始。那時他購買DJ控制器後便自行摸索,其後認識到更多DJ朋友,從交流中領悟各種技巧和心得。

Taste of Blue表示Techno雖然對某些人來說很一式一樣十分沉悶,但他卻非常著迷於Techno在既定框架中,利用不同音色配搭出無限變化和可能性這個特點。喜愛創造事物的Taste of Blue其實在打碟前已經開始製作音樂,他在澳洲讀書期間由於喜歡電子音樂的音色,同時好奇各種聲音是如何被製造出來,想知道音樂背後的原理以及為何冰冷的聲音也可傳遞情緒,於事他從基礎開始,逐步鑽研音樂製作。

Taste of Blue是一位Open Format Producer,創作上並無固有習慣,一般以概念為先。歌曲的靈感可以來自一些他聽到或幻想的有趣聲音,又或者來自一個節奏或者一種質感,然後慢慢去發展成為一首歌曲。他形容自己的風格盛載著一份憂傷和黑暗,因為他本來就是一個憂鬱的人,只是平常總是笑面迎人,令人很少有機會感受他這一面。因此他選擇Taste of Blue這個名字就是希望別人能從音樂中感受到他內裏的憂傷與黑暗。

在2022年的因緣際會下,令Taste of Blue終於能夠與歌手Barbie Mak合作。自工作中認識開始,他便認為Barbie是一個很有才華的歌手,因此很慶幸今年可以合作並在NoManZone推出《You, Love & Robot》。這首作品的靈感來自Taste of Blue對愛情的看法,雖然他渴望一段可以直到永遠的愛情,但他認為人類和愛情本身並不可靠,相反可以被操控的電腦反而更加實在。MV方面邀請到HK Trippy Art合作,以帶有Vapourwave元素的動畫呈現歌曲的氛圍。

你會如何總結你的2022年?

「2022年好多謝唔同嘅朋友都畀咗好多機會我去演出,我會覺得係忙碌同豐盛嘅一年嚟嘅,但同時喺忙碌中了解到自己有好多不足,所以仍然需要花好多時去深造同努力。」

2023年的音樂計劃是什麼?

「2023年我會focus返喺自己嘅修行上面。演出上面唔會追求個量,反而想back to basic重新審視自己同埋去修煉,希望可以帶畀大家更高質素嘅演出。同埋我會focus多少少喺production方面,演出可能會比上年少,focus build up自己。」

作為DJ和Producer,最終的目標是什麼?

「我諗我無最終嘅目標,我會視DJ同埋producer依一個人生嘅路向就係我嘅人生。一路喺沿路認識到唔同嘅人不停咁樣學習,然後再喺生命上學到嘅一啲課題,透過音樂展現出嚟。所以我無一個好ultimate嘅goal,而係一個journey。」

Taste of Blue IG:taste_of_blue

5. WEJJPLAY

WEJJPLAY是香港的年輕Trap/Bass DJ兼製作人,曾在澳洲留學的他在當地受到各種薰陶後,希望回到香港推廣他所喜歡的音樂。WEJJPLAY這個名稱讀作”WELL-PLAY”,就像遊戲中”good game, well play”的意思,靈感演變自他的英文名Maxwell。WEJJPLAY在2011年就讀中三時,聽過Skrillex的專輯《Scary Monsters and Nice Sprites》後就對這種電子音樂產生興趣,不斷觀看他的DJ Set並去了解DJ這回事。但他真正開始學打碟,則在4年後的2015年。當時身在澳洲的他終於可以按個人喜好發展興趣,再加上他曾在澳洲現場觀看另一位對他影響深遠的紐西蘭Trap DJ兼製作人 Quix的演出,令他意識到DJ Set原來還有很多可能性,而這些技巧即使來到今天,他在編排自己的DJ Set時依然受用。

WEJJPLAY在澳洲不但開始投入打碟的世界,在當地接觸到音樂製作軟件Ableton後,就透過觀看YouTube的教學影片自學音樂製作。無論打碟還是製作方面,WEJJPLAY都喜愛且擅長Trap音樂。某些類型的電子音樂會受BPM限制,但Trap在任何BPM都可以有它的存在,令WEJJPLAY覺得很有趣。加上Trap常用到808鼓機的重低音,讓他聆聽時份外興奮。

有人形容WEJJPLAY的歌曲屬於Alien Bass,他則簡單歸類自己的音樂為Trap。他的創作過程一般從Drum Pattern開始,滿意後就著手聲音設計的部份,一直嘗試直至找到滿意的聲音為止。一年前WEJJPLAY認識了一位美國製作人,其後在他旗下的音樂廠牌Skull Vision推出過3首作品,包括《Glitch Mind》、《Cyber Adrenaline》和一個月前的《F.T.S》,發佈於廠牌的SoundCloud上。

除了在Skull Vision,2022年年初WEJJPLAY亦於華納唱片(亞洲)旗下 的Whet Records發佈了《Brain Freeze》,可見他的製作水平一直受到行業的青睞。2022年他默默進行各種試驗,嘗試由以往較重型的Trap逐漸轉向實驗性重的Experimental Bass。WEJJPLAY從前認為一首歌曲擁有越豐富的元素越好,但現在發現只要聲音設計和歌曲的Flow配合得宜,簡約的元素也可以做出好的歌曲,所以大家可以期待2023年WEJJPLAY帶著新領悟所創作的新作品。

你會如何總結你的2022年?

「2022年係好一個學到好多嘢嘅一年。雖然推出嘅歌唔多,但係今年我自己出過嘅show同event就比上年多咗好多。唔同種類嘅場地,唔同種類嘅set,都令我更加知道自己往後會打一個點樣嘅風格嘅set。」

2023年的音樂計劃是什麼?

「2023希望會出多啲歌,更加希望可以出到一隻EP。然後最近疫情開始好翻,我相信大大小小嘅show同festival都會喺香港舉辦翻。到時我最想嘅係可以喺一個户外嘅show用一個Local DJ嘅身份玩一個Bass set。」

作為DJ和Producer,最終的目標是什麼?

「我嘅終極目標就係可以令到更多香港人會聽同接受我而家聽緊呢一個類型嘅音樂。無論係我嘅set入面或者係我即將會推出嘅歌都會有呢個元素,因為始終香港聽呢一個style嘅唔多。然後作為DJ,我當然希望可以去唔同國家同其他Bass DJ進行音樂交流,呢個係我開始玩DJ嘅目標。」

WEJJPLAY IG:wejjplay

6. 中E師

中E師過往以Yip Yiu Kwan的名字出現,直至2019年推出EP《中E》後,認為應該選擇一個容易被記住的名字,最終取名為中E師,當中更包括中西合𤩹的概念。單從《中E》內的歌曲名字,你便能感受到中E師如何將香港文化融入他的音樂內,例如《成為一個偉大既作曲家》中便取樣了電影《少林足球》角色醬爆的對白。

中E師在2015-2016年間接觸電子音樂後,開始學習打碟和音樂製作。他發現電子音樂的世界能夠透過剪貼、Resampling或者Automation等,將聲音昇華。起初他喜歡將經典廣東歌進行剪接,後來開始嘗試加入不同的聲音設計和處理方法。中E師的創作起點是從模仿開始,仿效該段時期自己喜歡的作品,隨著時間和經歷,作品便會逐漸展露個人特性。現在他會形容自己是九龍東陰公的聲音,相對比較Ghetto,暗地裏帶有黑人音樂的影子。

中E師透過YouTube觀看不同音樂節而認識打碟,繼而從網上自學,其中對他影響最深的人便是Skrillex。無論是混搭(Mashup)還是三盤混音(3-Deck Mixing)的DJ技巧,以至經營自家廠牌方面,中E師都在Skrillex身上得到很多啟發。直至2017年,中E師在香港DIY展演場地XXX得到第一次現場DJ演出的機會。當時Heavy Hong Kong邀請了德國組合Symbiz來港演出,中E師擔任開場DJ,自此便開展了他的DJ生涯。

2022年中E師推出了一張《中E》Remix EP,亦為本地雷鬼樂代表MouseFX的《See Jah Light》製作了Remix。同時,他為Luna Is A Bep製作的《每當幻變時》更奪得《未來音樂選 TONE Music Awards 2022》的《香港電子音樂Electronic最佳年度單曲》獎項。另一方面,中E師繼承了XXX的精神,與朋友創立了一個名為YYY的地方。有鑑於身邊友人各有所長,加上他們共同感受過XXX那種地下文化,所以希望由他們這班Y世代去提供一個地方予下一代去感受同樣的精神。

你會如何總結你的2022年?

「今年真係回到Fing頭場,好感受到00s年代Disco所發生嘅事。」

2023年的音樂計劃是什麼?

「今年會多少少時間做音樂,目標係完成《回到Fing頭場》EP同埋之後希望會搞到個Release Party,目標係希望有機會打爆一啲400-500人嘅場地。」

作為DJ和Producer,最終的目標是什麼?

「終極目標希望可以將香港嘅音樂帶到去全世界,令更多人明白香港唔只係一個金融嘅地方,因為我地嘅處境係全地球最中E嘅地方,其中都有唔少獨特嘅聲音喺到出現。」

中E師IG:chungesee

波盛激情推介:香港電子音樂人2022年的歌曲

enum_ - Scintillate – VIP

Erich Tod – Bittersweet

Farrah – Arrival

Taste of Blue ft. Barbie Mak – You, Love & Robot

WEJJPLAY – Brain Freeze

MouseFX, 中E師 – See Jah Light (中E師Remix)