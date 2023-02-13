黃心穎曾與蔡思貝馮盈盈組女團　堅持音樂夢11年終於有得SOLO出道

黃心穎（Jacqueline）於2019年4月因爆出「安心事件」形象受到重擊，其有份演出的劇集亦大部分遭換角，幾乎絕跡娛樂圈。相隔接近四年，心穎昨晚（12日）突然無預警宣布以跳唱歌手身份加入樂壇，並推出新歌《Crown Me》，復出消息一出隨即引起網民熱烈討論。她於2012年參加《香港小姐競選》奪亞軍後加入娛樂圈，之後轉型成為一名演員，主演過《東坡家事》、《與諜同謀》及《宮心計2深宮計》等等，但其實她心中一直有個音樂夢，堅持了足足11年，直到34歲才得以實現成為跳唱歌手。



黃心穎自從爆出「安心事件」後形象受到重擊。（IG/ @jacquelinebwong）

黃心穎宣布以跳唱歌手身份加入樂壇。（黃心穎facebook）

事實上，黃心穎想成為跳唱歌手早就有跡可尋，她過去曾經在多個訪問時講過，自己非常喜歡唱歌，更似足「開籠雀」般經常在車內高歌，以往出席商演和慈善節目經常自信地上台表演唱歌。其實她於TVB時期都已經參與過四首歌曲，撇除她最廣為人知的歌曲《在心中》（即《愛·回家之開心速遞》主題曲）之外，其餘三首全部都是節奏極快的跳唱歌。

黃心穎想成為跳唱歌手早就有跡可尋。（資料圖片)

2014年適逢巴西世界盃，TVB全台藝人與星夢歌手們一同演唱主題曲《We Are The Only One》，相比起林峯、佘詩曼、鍾嘉欣、陳豪和馬國明等一線花旦小生，只加入了TVB兩年的黃心穎雖然沒有SOLO唱歌部分，但她依然非常投入地一邊跳舞一邊大合唱，在MV中都能感受到她對表演充滿着熱情。這首歌更成為了TVB的冠軍歌，「掹車邊」成為心穎的第一首冠軍歌。

黃心穎的第一首歌，與TVB全台藝人與星夢歌手們一同合唱。（《We Are The Only One》MV）

兩年後，她於2016年再次與一眾TVB藝人合唱《TVB Amazing SUmmer 2016》主題曲《乘風》，今次她更有SOLO的唱歌部分，熱愛跳舞的她更在MV露中兩手跟着音樂擺動身體，看起來非常遊刃有餘。

黃心穎有SOLO的唱歌部分。（《乘風》MV）

看起來非常遊刃有餘。（《乘風》MV）

2017年，黃心穎受到TVB的力捧，與蔡思貝、邵珮詩、馮盈盈和張寶兒組成女團，一同合唱跳唱版本的《到此一遊》（原唱：胡鴻鈞），五人一同排舞拍攝MV，黃心穎更成為團體中的Center（C位），站在中間擔任着主舞的角色，相比起看起來像是被逼營業的四位，黃心穎舉手投足的模樣都充滿着自信，看起來相當之享受。

黃心穎在《到此一遊》MV中的性感程度不輸新歌《Crown Me》。（《到此一遊》MV）

黃心穎當時是團體中的Center。（《到此一遊》MV）

黃心穎舉手投足的模樣都充滿着自信，看起來相當之享受。（《到此一遊》MV）

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直至黃心穎與許志安認識之後，火速融入對方的社交圈子多次一同出席聚會，並認識了不少音樂人火速拓展她的音樂版圖，終於如願以償於2018年擔大旗演唱處境劇《愛·回家之開心速遞》的主題曲《在心中》，當時這首歌更是一星期播足五日，認真威風。之後更與許志安一同在登上TVB節目《星光熠熠耀保良》手拖手合唱，唱歌事業似乎發展得愈來愈順風順水。

黃心穎認識許志安之後認識了不少音樂人。﹙資料圖片﹚

自許志安及黃心穎被爆出的士激吻後，外界一直關心許太鄭秀文的情況。（黃心穎ig圖片）

黃心穎原本演唱《愛·回家之開心速遞》的主題曲，但爆出偷情事件之後，主題曲最後被換走。（網上圖片）

然而，卻於黃心穎半隻腳踏入樂壇之際爆出「安心事件」而令她的星途直線跌入谷底，經歷過幾年的低潮期之後，她獲現時男友兼RubberBand鼓手泥鯭的鼓勵下重燃音樂夢，堅持了11年，這團火依然不熄。

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