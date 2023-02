黃心穎曾與蔡思貝馮盈盈組女團　堅持音樂夢11年終於有得SOLO出道

黃心穎(Jacqueline)於2019年4月因爆出「安心事件」形象受到重擊,其有份演出的劇集亦大部分遭換角,幾乎絕跡娛樂圈。相隔接近四年,心穎昨晚(12日)突然無預警宣布以跳唱歌手身份加入樂壇,並推出新歌《Crown Me》,復出消息一出隨即引起網民熱烈討論。她於2012年參加《香港小姐競選》奪亞軍後加入娛樂圈,之後轉型成為一名演員,主演過《東坡家事》、《與諜同謀》及《宮心計2深宮計》等等,但其實她心中一直有個音樂夢,堅持了足足11年,直到34歲才得以實現成為跳唱歌手。



事實上,黃心穎想成為跳唱歌手早就有跡可尋,她過去曾經在多個訪問時講過,自己非常喜歡唱歌,更似足「開籠雀」般經常在車內高歌,以往出席商演和慈善節目經常自信地上台表演唱歌。其實她於TVB時期都已經參與過四首歌曲,撇除她最廣為人知的歌曲《在心中》(即《愛·回家之開心速遞》主題曲)之外,其餘三首全部都是節奏極快的跳唱歌。

2014年適逢巴西世界盃,TVB全台藝人與星夢歌手們一同演唱主題曲《We Are The Only One》,相比起林峯、佘詩曼、鍾嘉欣、陳豪和馬國明等一線花旦小生,只加入了TVB兩年的黃心穎雖然沒有SOLO唱歌部分,但她依然非常投入地一邊跳舞一邊大合唱,在MV中都能感受到她對表演充滿着熱情。這首歌更成為了TVB的冠軍歌,「掹車邊」成為心穎的第一首冠軍歌。

兩年後,她於2016年再次與一眾TVB藝人合唱《TVB Amazing SUmmer 2016》主題曲《乘風》,今次她更有SOLO的唱歌部分,熱愛跳舞的她更在MV露中兩手跟着音樂擺動身體,看起來非常遊刃有餘。

2017年,黃心穎受到TVB的力捧,與蔡思貝、邵珮詩、馮盈盈和張寶兒組成女團,一同合唱跳唱版本的《到此一遊》(原唱:胡鴻鈞),五人一同排舞拍攝MV,黃心穎更成為團體中的Center(C位),站在中間擔任着主舞的角色,相比起看起來像是被逼營業的四位,黃心穎舉手投足的模樣都充滿着自信,看起來相當之享受。

點擊觀看更多黃心穎在《到此一遊》MV中的模樣:

直至黃心穎與許志安認識之後,火速融入對方的社交圈子多次一同出席聚會,並認識了不少音樂人火速拓展她的音樂版圖,終於如願以償於2018年擔大旗演唱處境劇《愛·回家之開心速遞》的主題曲《在心中》,當時這首歌更是一星期播足五日,認真威風。之後更與許志安一同在登上TVB節目《星光熠熠耀保良》手拖手合唱,唱歌事業似乎發展得愈來愈順風順水。

然而,卻於黃心穎半隻腳踏入樂壇之際爆出「安心事件」而令她的星途直線跌入谷底,經歷過幾年的低潮期之後,她獲現時男友兼RubberBand鼓手泥鯭的鼓勵下重燃音樂夢,堅持了11年,這團火依然不熄。

