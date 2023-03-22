林宥嘉3場紅館騷火速賣晒飛決不加場　敷住面膜拍片多謝香港歌迷

林宥嘉（Yoga）睽違三年重新啟動《idol 2023世界巡迴演唱會》，並將在4月28至30日於香港紅磡體育館舉行三場演唱會，早前優先訂票已經秒速售罄，而公開發售亦一樣火速售完，林宥嘉得知消息後興奮莫名，即使敷住面膜，都即時用廣東話拍片跟香港歌迷講多謝，並講明決不加場。



林宥嘉（Yoga）在香港一向多Fans，他的巡迴演唱會，香港場次總是比其他城市多。早前他宣佈將在4月28至30日於香港紅磡體育館舉行三場《idol 2023世界巡迴演唱會》，優先訂票跟公開發售一樣火速售罄，可謂一票難求。

林宥嘉下月底舉行巡迴演唱會香港站，優先及公售門票都火速售罄。

Yoga早前完成歐美站巡唱，下月尾就輪到香港站！

昨日Yoga得悉門票銷情理想，開心得即使敷住面膜都急忙拍片，雖然嘴巴不方便郁，但Yoga仍在片中用廣東話說：「嘩！各位香港嘅朋友，多謝你哋！」他笑言大家可能覺得他看起來有點奇怪，因為非常即時，但因為知道門票一下就完售，即使忙出趕去工作，都必須拍條片，Yoga說：「我現在在準備，等一下要參加家扶基金會的公益記者會，先上來，Right Now！感謝大家！我也希望大家有開開心心的一天，等一下我拿掉這個之後會上來啊，謝謝大家。」

Yoga得知演唱會銷情理想，開心到O嘴，立即拍片多謝香港歌迷支持。（Instagram：yogalin_official）

他出席完活動後再拍片，今次拿下了面膜，他再說：「希望到時候三個晚上的演唱會，每一個來參與的香港朋友也可以得到令你覺得很深刻、很精彩的演唱會。」Yoga指，自己當然很希望每一個想來看演唱會的朋友都可以參與到，自己也跟主辦單位討論過加場問題，不過商討後還是決定不加場，他表示：「我告訴大家是沒有要加場，因為我自己評估過，我希望每一天都可以不擔心明天、非常的投入地分享、表演，那我自己覺得，有可能連續三天已經非常疲累，所以現在就不會加第四場，也希望讓每一個來參與的朋友們，也可以看到每一天都非常精彩、毫無保留，表演者狀態非常的好，我期待是這樣的三場演唱會。」

Yoga出席完活動後，再拍片詳細跟香港歌迷分享心情，又表示考慮到體力問題，不會加場。（Instagram：yogalin_official）

Yoga知道有些香港歌迷買不到票很失望，他也希望明年可以盡快再來港開Show，並宣傳稍後的澳門場，「現在最實際、最近的場次就是澳門的演出，分享這個訊息，希望可以讓想來看可是這次沒有買到票的朋友們，可以有些期待！」