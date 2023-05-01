林宥嘉最想帶小朋友來港吃雞蛋仔 點讚Jer：佢有大將之風

林宥嘉（Yoga）一連三場的《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》經已完滿結束，Yoga亦encore到凌晨12點，對歌迷認真誠意十足！

林宥嘉（Yoga）一連三場的《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》經已完滿結束。（葉志明攝）

林宥嘉相隔四年再來紅館開騷，更帶同父母來港撐場，唯一遺憾就是妻子丁文琪和孩子未能來港支持，Yoga接受《香港01》訪問時，表示好想帶香港美食「雞蛋仔」給小孩嘗試：「其實雞蛋仔是很便宜的，總之唔係好貴，但係小朋友一定好鍾意好開心，所以其實好期待有機會嘅話，我太太同小朋友都可以嚟香港。」Yoga更表示小孩有看他的演唱會：「我的小朋友其實昨天也有看網絡上這些報道，然後就有看到我這個表演，佢話點解你揸住部手機同觀眾自拍，所以我就真的知道他們有看，我太太有給他們看。」

Yoga接受《香港01》訪問時，表示好想帶香港美食「雞蛋仔」給小孩嘗試。（葉志明攝）

而Yoga的第二場演唱會向台下的Jer發出邀請，即興清唱了一小段《眼色》，Jer事後表示「好緊張」，Yoga接受訪問時也有點評這位後輩，表示事前已叫工作人員留住Jer不要讓他離開，想給一個驚喜給他，而Jer表現亦沒令他失望：「我同佢工作人員話，阿Jer一定要睇到最後，因為我唔知想同佢講，我會比佢咪高峰，他可能整場都會在想好緊張，沒有辦法enjoy the show，所以我只是跟他們說，一定要待到最後。」更稱讚Jer有大將之風：「我有看到他，譬如說舞台上的感覺，他私下很害羞，可是他在舞台上的感覺，我覺得是很有大將之風。」