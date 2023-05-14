李克勤演唱會｜兩度Encore唱到腳板底抽筋：希望之後順順利利

「AXA安盛 presents 弦續李克勤・港樂演唱會」昨晚（13/5）在紅磡香港體育館展開7場的首場演出，除了太太盧淑儀與兩名兒子RYAN及RES外， 楊受城博士伉儷和吳浩康等都有到場支持，成龍、張學友和郭富城等好友則送上花籃祝賀。



「AXA安盛 presents 弦續李克勤・港樂演唱會」昨晚揭開序幕。

昨晚演唱會中，李克勤演繹了近30首歌曲，完騷後觀眾不願離開，不停叫安歌，他詢眾要求兩度encore，唱出《誰願分手》和《深深深》。演出過後克勤坦言唱《深深深》時，突然腳板底抽筋：「觀眾應該發覺唔到，我抽筋所以咪唔郁，冇行囉，一直企係到唱，捱埋佢到最後。 其實係舊患架啦，左鄰右里演唱會我都試過，不過當時就有人扶番我行落去，今次就係我不動聲息咁唱埋佢，企番直個人再升降台降我走。返酒店浸個熱水，我估會好少少，放鬆番。希望之後順順利利唔好再抽啦。」

李克勤詢眾要求兩度encore。

克勤表示因疫情關係搬住酒店，為確保七場演出順利舉行，大會亦強烈建議他避免直接與其他人有身體接觸，因此演出前只能憑視像會議與到場嘉賓見面，一眾到場嘉賓也只能在VIP房以視像系統與克勤見面為他加油。不過演唱會氣氛高漲，克勤亦按奈不住與觀眾及嘉賓們擊掌。台下更有歌迷送禮物和利是等，他笑言：「利是真係中國人嘅美德，呢啲野唔係過年先俾，真金白銀一年暢通，哈哈無任歡迎。」

為確保七場演出順利舉行，克勤直接搬到酒店住。