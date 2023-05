方皓玟演唱會｜因迷上ERROR港普片邀做嘉賓　全場大合唱送黃偉文

《KATCH OUR LIVE》方皓玟演唱會尾場在亞洲博覽會舉行,昨晚有JNYBeatz、Delta及ERROR做嘉賓,ERROR登場即以搞笑本色炒熱氣氛,方皓玟說賞識他們是因為睇完他們的「港普」片,大爆自己睇完又睇,不過就冇聽開對方啲歌!



一連兩場的《KATCH OUR LIVE》方皓玟演唱會昨晚(20日)在亞洲博覽會圓滿結束,演唱會歷時約2小時,由於舞台是超長的T字台,方皓玟(小明)最初先戴住蝴蝶眼罩,以Fashion Show形式與一眾模特兒登場,演唱《Lady Copy》和《虛偽》,並一齊行Catwalk,唱《TMD》前更在台上換衫,觀眾立即起哄。其後JNYBeatz出場打碟,小明則以皮革馬甲和皮靴跳舞,型格之餘甚有SM女王Feel!

小明以蝴蝶眼罩Look出場行Catwalk。(鄧穎琪攝)

小明以性感打扮舞動身體。(鄧穎琪攝)

小明很欣賞JMYBeatz,演唱會前段他有份參與近4、5首歌。(鄧穎琪攝)

小明與JNY合唱《Freedom》、《Vanish Mode》等,接著JNY分別與193(郭嘉駿)和Delta T合唱《你是我的bae》及《No More Words to Say》,由《Let’s say》開始就到返小明,唱出《異流》、《超生記》、《Won’t you stand》、《To Haters》、《失戀的意義》、《還要去過生活》和《Dt’z It》,接著來到上次演唱會冇唱的經典情歌《如果想我哭》,小明指這是不少人的入坑作,舞台噴出泡泡有如飄雪效果,十分唯美,飄雪延續到另一情歌《分手總約在雨天》。

唱到《還要去過生活》時,小明背向觀眾,對鏡唱歌。(鄧穎琪攝)

情歌部份的飄雪效果好靚!(鄧穎琪攝)

緊接的是嘉賓環節,小明請來男團ERROR合唱《All We Have Is Now》,坦言自己因為聽過ERROR訪問片的「港普」而著迷,翻睇又翻睇,索性請他們做嘉賓,順便自肥!而ERROR繼續推高氣氛,說今日是「520」所以邀請情侶觀眾玩Kiss Cam,193說妹妹郭嘉盈今日都在現場,一直問台下:「阿妹喺邊?有冇人想錫我阿妹?」但現場一堆「193老婆」爭住認,最後唱完《愛情值日生》都搵唔到阿妹。

小明深深迷上ERROR的「港普」,決定邀請他們做嘉賓。(鄧穎琪攝)

193扮錫小明,她立即笑笑口縮開。(鄧穎琪攝)

ERROR趁520搵情侶Kiss Cam。(鄧穎琪攝)

在《UWILC》後,小明在演唱會後段唱出多首近年的新作,其中她尤其想把《HW1》送給留低的香港人,之後有《Hey U》和最新的《It’s Not Your Fault》,她說後者是首次和黃偉文(Wyman)合作的作品,這首歌及《假使世界原來不像你預期》都是大合唱環節,之後的《人話》觀眾更企起身為小明打拍子,去到最後一首歌,當然有《你是你本身的傳奇》,之後小明便拖著樂隊向觀眾鞠躬。

小明說特別想把《HW1》送給留低的香港人。(鄧穎琪攝)

《假使世界原來不像你預期》冇可能唔唱。(鄧穎琪攝)

不過觀眾不肯走,猛嗌「Encore」,小明唯有再上台,她說:「真係冇辦法,大家盛意拳拳好似好喜歡我,搞到我身痕要上返嚟。」她原本冇準備Encore歌曲,所以邀請大家再全場大合唱一次《It’s Not Your Fault》,表示會拍片畀Wyman睇,當作送給對方的禮物。