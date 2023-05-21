方皓玟演唱會｜因迷上ERROR港普片邀做嘉賓　全場大合唱送黃偉文

《KATCH OUR LIVE》方皓玟演唱會尾場在亞洲博覽會舉行，昨晚有JNYBeatz、Delta及ERROR做嘉賓，ERROR登場即以搞笑本色炒熱氣氛，方皓玟說賞識他們是因為睇完他們的「港普」片，大爆自己睇完又睇，不過就冇聽開對方啲歌！



一連兩場的《KATCH OUR LIVE》方皓玟演唱會昨晚（20日）在亞洲博覽會圓滿結束，演唱會歷時約2小時，由於舞台是超長的T字台，方皓玟（小明）最初先戴住蝴蝶眼罩，以Fashion Show形式與一眾模特兒登場，演唱《Lady Copy》和《虛偽》，並一齊行Catwalk，唱《TMD》前更在台上換衫，觀眾立即起哄。其後JNYBeatz出場打碟，小明則以皮革馬甲和皮靴跳舞，型格之餘甚有SM女王Feel！

小明以蝴蝶眼罩Look出場行Catwalk。（鄧穎琪攝）

小明以性感打扮舞動身體。（鄧穎琪攝）

小明很欣賞JMYBeatz，演唱會前段他有份參與近4、5首歌。（鄧穎琪攝）

小明與JNY合唱《Freedom》、《Vanish Mode》等，接著JNY分別與193（郭嘉駿）和Delta T合唱《你是我的bae》及《No More Words to Say》，由《Let’s say》開始就到返小明，唱出《異流》、《超生記》、《Won’t you stand》、《To Haters》、《失戀的意義》、《還要去過生活》和《Dt’z It》，接著來到上次演唱會冇唱的經典情歌《如果想我哭》，小明指這是不少人的入坑作，舞台噴出泡泡有如飄雪效果，十分唯美，飄雪延續到另一情歌《分手總約在雨天》。

唱到《還要去過生活》時，小明背向觀眾，對鏡唱歌。（鄧穎琪攝）

情歌部份的飄雪效果好靚！（鄧穎琪攝）

緊接的是嘉賓環節，小明請來男團ERROR合唱《All We Have Is Now》，坦言自己因為聽過ERROR訪問片的「港普」而著迷，翻睇又翻睇，索性請他們做嘉賓，順便自肥！而ERROR繼續推高氣氛，說今日是「520」所以邀請情侶觀眾玩Kiss Cam，193說妹妹郭嘉盈今日都在現場，一直問台下：「阿妹喺邊？有冇人想錫我阿妹？」但現場一堆「193老婆」爭住認，最後唱完《愛情值日生》都搵唔到阿妹。

小明深深迷上ERROR的「港普」，決定邀請他們做嘉賓。（鄧穎琪攝）

193扮錫小明，她立即笑笑口縮開。（鄧穎琪攝）

ERROR趁520搵情侶Kiss Cam。（鄧穎琪攝）

在《UWILC》後，小明在演唱會後段唱出多首近年的新作，其中她尤其想把《HW1》送給留低的香港人，之後有《Hey U》和最新的《It’s Not Your Fault》，她說後者是首次和黃偉文（Wyman）合作的作品，這首歌及《假使世界原來不像你預期》都是大合唱環節，之後的《人話》觀眾更企起身為小明打拍子，去到最後一首歌，當然有《你是你本身的傳奇》，之後小明便拖著樂隊向觀眾鞠躬。

小明說特別想把《HW1》送給留低的香港人。（鄧穎琪攝）

《假使世界原來不像你預期》冇可能唔唱。（鄧穎琪攝）

不過觀眾不肯走，猛嗌「Encore」，小明唯有再上台，她說：「真係冇辦法，大家盛意拳拳好似好喜歡我，搞到我身痕要上返嚟。」她原本冇準備Encore歌曲，所以邀請大家再全場大合唱一次《It’s Not Your Fault》，表示會拍片畀Wyman睇，當作送給對方的禮物。