黃家駒逝世30年｜生前珍貴絕密片段曝光　曾為肥媽寫下未發布遺作

1993年6月30日，Beyond靈魂人物黃家駒從高台跌下，離開了我們。沒有家駒的日子已三十年，但Beyond的音樂仍對樂壇有著舉足輕重的影響，亦記載了一個年時代的青春記憶。昨晚（24日）無綫播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》，記錄了不少Beyond與家駒生前的珍貴片段。

沒有家駒的日子已三十年。（節目畫面）

Beyond的音樂仍對樂壇有著舉足輕重的影響，亦記載了一個年時代的青春記憶。（節目畫面）

節目除了回故樂家駒及Beyond的經典作品，亦記錄了Beyond的非洲親善之旅，這一趟遠行不但成立了「Beyond第三世界基金」，亦是家駒創作了《誰伴我闖蕩》、《Amani》等歌曲的靈感。

雖然家駒已經離開了我們30年，但我們仍能夠聽到家駒未曾面世的作品。肥媽在節目中透露去年黃家強來電，表示哥哥家駒生前寫過一首歌給自己，當時一直未有發布歌曲，並希望為了紀念黃家駒而將歌曲全球發行。肥媽指自己在錄音時，一直都想著Beyond及家駒，哽咽說：「其實我都有同家駒講，因為我真係冇時間聽呢首歌，我淨係（錄音）前兩日聽過一次，我同家駒講『你幫幫我』，我聽咗兩次入去（錄音）就得，我覺得佢都有幫我。我諗唔到佢會寫呢隻歌畀我，好觸動到我嘅心，真係我嘅榮幸。」

家駒生前曾為肥媽寫下未發布遺作《感激這對手》。（節目畫面）

Beyond的音樂仍對樂壇有著舉足輕重的影響。（節目畫面）

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