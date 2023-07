胡鴻鈞完約星夢後新動向　加盟Sony Music做「撞樣」陳柏宇同門

胡鴻鈞(Huburt)2010年參加無綫節目《超級巨聲2》奪得亞軍入行,隨即簽約成為無綫旗下藝員,先後有星煥和星夢兩間唱片公司幫他出歌,亦唱過《一生一心》、《化蝶》、《到此一遊》及《凡人不懂愛》等多首劇集歌。被指有濃厚TVB味的他,雖然仍然是邵氏藝人,但今年初就承認已跟星夢完約。

胡鴻鈞參加《超級巨聲2》奪得亞軍入行。(電視截圖)

他2月初接受訪問時表示邵氏有幫他跟幾間唱片公司洽談合約,昨晚(7月8日)他終於宣布加盟成為Sony Music旗下歌手!Huburt寫下:「finally get to share this big news with you guys !!!!! :)))) 謝謝信任 謝謝Sony Music歡迎我的加入 未來日子 繼續努力!new song is dropping real soon! stay tuned!」Sony Music HK的IG都有出Post:「歡迎胡鴻鈞加入索尼音樂👏🏻👏🏻👏🏻」但Hashtag 「#SonyMusicChina」,應該是指其歌曲將由Sony Music China代理發行,跟Sony Music HK有少許分別。

胡鴻鈞宣布加盟Sony Music!(IG@huburtwu)

不少藝人都有留言恭喜他,包括:鍾嘉欣、麥明詩、Jay Fung、同屬Sony Music的林奕匡等,就連前緋聞女友蔡思貝都說:「Exciting journey ahead of you! 🎼🤍🔥🎤(刺激的旅程等著你!)」

Sony Music HK現時有陳柏宇、黃妍、林奕匡、葉巧琳、布志綸等歌手,雖然Huburt加盟的是Sony Music China,但都算是同門。出道初期Huburt一直被指跟陳柏宇好似樣,未知之後會否有機會合唱呢?而Huburt今日(7月9日)就率先宣布明天會推出新歌《Give Me A Chance》,是他轉會後第一首作品!

胡鴻鈞轉會後第一首歌曲《Give Me A Chance》即將推出。(IG@huburtwu)

Huburt轉會消息引起不少網民熱討,雖然Sony在樂迷心中是比較「佛系」的公司,但網民認為他的發展會更好,有更多平台聽到他的歌。網民留言:「可以排隊上THE FIRST TAKE喇!」「希望快啲摵甩三色台味」

胡鴻鈞(右)一直被指同陳柏宇撞樣,現時兩人是同門。(資料圖片)