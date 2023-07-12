麥浚龍否認為方便演出用Autotune：別一知半解以為只是一兩顆按鈕

麥浚龍（Juno）上周與周國賢（Endy）舉行《852FES Awaken Music Endy Chow • Juno Mak》演唱會，主題是飾演AI的Juno，與血肉之軀Endy對壘，有網民就覺得Juno用太多Auto-tune（自動調音），更質疑他為了避高音而用Auto-tune，指快歌用Auto-tune或電音等可以理解，但連慢歌《耿耿於懷》、《情感的廢墟》都用Auto-tune則不太適合。Juno似乎覺得被誤解，撰長文解釋聲效上的安排，稱有人一知半解。



Juno激罕開Show，日前與周國賢開演唱會，Juno飾演AI，與血肉之軀周國賢對壘。（陳順禎攝）

Auto-tune技術90年代已經面世，近年從歐美樂壇傳入香港樂壇，愈來愈多本地歌手使用這種技術，包括：193、Gareth T.、Byejack等。現時的Auto-tune技術已成熟到不需後製調音，即使唱現場都可以馬上調音，但有部分網民一般都會覺得，用Auto-tune是為了掩飾歌手音準上的瑕疵，有如讓歌手「開外掛」。

Juno昨日撰長文鳴謝團隊時，疑回應網民對其演唱會的評論，他指出今次刻意把演出常規拋諸腦後，放棄「你一句我一句」式的合唱交疊，將共享時間、樂團、角色、氛圍、情緒、演繹、對壘、共享舞台等全部分割，只讓空間/故事/群眾歸一。而關於他的AI角色，他說：「我的聲音同樣都是樂器群的一份子，與我的樂團一同結合，血熱地歸一。試煉/掌控/把握/磨合/場地轉換/重來測試。每一句旋律，都滿載千絲萬縷的事前心機苦功。為求傳達到故事中的章節意義。」Juno表示以上講法只是概括，細緻分解的話，其實合共有71種聲效設定。

Juno指今次演唱會有71種聲效設定，非常繁複。（陳順禎攝）

Juno否認用Auto-tune是為了令演出更輕易，「演出兩小時內要背負著七十一種聲效設定，其實可犯錯的可能性遠比掌控清聲難度遠遠更大。所以這樣的決定從來都不是為了甚麼可依靠聲效去令演出來得輕易一些。相反，拿捏/精準度上其實更難更艱辛。」他指，專注地掌控七十一種聲效，是團隊給予他的莫大期望，亦是他給自己的挑戰、給觀眾的尊重。

Juno否認是為了讓演出更輕易而用autotune，更表示這個安排比掌控清聲難度更大，容不下錯。（陳順禎攝）

Juno解釋，現場所聽到的聲效需要全人手設定與科技配合、大量機械器材上的配合，指連現場可出現的危機管理也落入團隊的預演考量中，「如果演出進行中電路出現問題的話，我們樂團的後備音樂接駁配套可在肉耳分不出的零點秒速內連接繼續進行。」他更似乎帶點激動說：「別一知半解就誤以為只是一兩顆開/關的聲效按鈕。」

最後，他感謝台前幕後各個單位以及自己的「龍團」，「更少不了的，令我無比自豪的龍團們。我在忙，知道你們都在忙。兌現了我們之間的某些約定，繼續逐一攻下我們新的約定。關關難過關關過。為榮的 • 龍團不滅」