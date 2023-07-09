麥浚龍周國賢演唱會聲演AI同人類對壘　Juno即場宣布下年紅館見

周國賢（Endy）與麥浚龍（Juno）首次合作舉行的演唱會《852FES Awaken Music Endy Chow • Juno Mak》昨晚（7月8日）於亞洲國際博覽館Arena舉行，主題是飾演AI的Juno與血肉之軀Endy對壘，每人各有一隊樂隊，前段以獨唱歌曲為主。



Endy以純鋼琴伴奏的《勇悍‧17》揭開序幕，Juno隨即以Rock爆版本《亥時出世》、《真功夫》及《鶴頂紅》登場，展現罕有的霸氣，其中唱《鶴頂紅》時他更以紅布蒙眼，他其後表示台上其實有個窿，因此好驚跌落台底，唱的時候都步步為營，不敢亂行。

Juno蒙眼唱《鶴頂紅》，他表示很怕跌落台，故步步為營。（陳順禎攝）

久未開騷的Juno，霸氣盡現！（陳順禎攝）

Endy拿起結他彈奏《人在做》、《森林大火了》、《消化不良》及《小國英雄》等，唱至《消化不良》時，索性瞓在台上與樂手Jam歌，非常賣力！而Juno再換上白色西裝唱出《超生培慾》、《情感的廢墟》、《吃鯨魚的人》以及翻唱Endy《我們都不是無辜的》，唱到《吃鯨魚的人》時，雖然是慢歌，但全場觀眾猶如咆哮式尖叫！之後Endy接力唱《密封罩》、Juno的《酷兒》和加入管樂的重金屬搖滾版《成魔之路》，完全顛覆了原曲的一次演繹，觀眾High爆。

周國賢全晚賣力演出，唱到青筋暴現，興起時更瞓在台上與樂手彈結他Jam歌。（鄧穎琪攝）

唱到《吃鯨魚的人》、《成魔之路》等歌曲時，全場High爆，尤其是企位觀眾！（陳順禎攝）

演唱會過了個半鐘後，兩人終於合唱《雷克雅未克》及《從此世界多了一分鐘》，及後Endy唱出《重逢》時，未知是否被整晚的歌單打動，感動到眼濕濕。到Encore部分，Juno拿著小型攝錄機唱出《耿耿於懷》及《念念不忘》，記錄了全場萬人大合唱的瞬間，唱《念念不忘》之前，他加入了王家衛電影《一代宗師》中，「葉問」梁朝偉的對白：「人生如棋，落子無悔，我哋之間本來就冇恩怨，有嘅只係一段緣分。」呼應「念念不忘，必有迴響」主題。

Endy唱出《重逢》時一度感動到眼濕濕。（陳順禎攝）

一向惜字如金的Juno，在演唱會尾聲終於講嘢，他說：「嚟緊喺邊度開Show好呢？你哋話事喇，我哋開紅館好冇呀？」全場觀眾即吼叫：「好！」Endy更即時自薦做嘉賓，並宣布自己都將於10月開8場演唱會。最後，Juno送上全新EDM編曲的《忘記和記》，並在Endy的結他伴奏下作結，Juno臨完場前拋下一句：「約定你哋，紅館見！」

尾聲，Juno演唱EDM編曲的《忘記和記》，並在Endy的結他伴奏下作結。（鄧穎琪攝）

Juno和Endy尾聲時在台上與樂隊一同祝酒。（陳順禎攝）

Show後訪問時，兩人透露事前並不知道對方歌單，Endy要向Juno查問才知會否撞歌，Endy說：「初期有問Juno可唔可以唱某幾首歌，因為我唔知佢唱唔唱，其實我好想唱《吃鯨魚的人》，經過今次，我哋關係已經昇華，完Show已經掛住了！」至於紅館Show方面，Juno就表示暫定下年年尾，因目前手頭上還有一套自編自導的電影要拍攝。