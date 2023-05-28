周國賢麥浚龍7月8開騷　新玩法將Solo歌單保密事前互不知情

周國賢（Endy）、麥浚龍（Juno）日前宣布將一齊開演唱會，7月8日於赤臘角亞洲國際博覽館Arena舉行《852FES Awaken Music Endy Chow ‧ Juno Mak》，兩人原來08年已經成為好友，相識15年好有默契，而今次演唱會最大驚喜，除了是Juno將揀選從未公開獻唱過的歌曲外，兩人更會有各自樂隊演繹Solo作品，開Show前都不會知道對方的歌單內容，相當神秘！



由Live Nation Hong Kong主辦的《852FES Awaken Music Endy Chow ‧ Juno Mak》，將於2023年7月8日假赤臘角亞洲國際博覽館Arena舉行，麥浚龍（Juno）及周國賢（Endy）將首次一齊開演唱會，其實兩人早在2008年已成為好友，Endy說：「2008年一齊拍旅遊節目《日本東北咁過祭》，嗰陣相熟咗，有好多好無聊嘅話題。麥先生本身都好認真，但唔知點解撞落我度就好無聊，大家有一個好神奇嘅化學作用喺度。」Juno亦回憶道：「身處外地一段長時間，變咗好容易培養一份感情，做完旅遊節目先正式第一次音樂上合作，做咗〈從此世界多了一分鐘〉。」

Endy同Juno從08年開始成為好朋友！

不過要追溯到兩人上一次同台演出，已是15年Endy開Show時邀請Juno做嘉賓，今次合作搞騷原來是Endy發起，他說：「一路以嚟都好想同Juno合作，但好似時機未到，到今次有呢個演唱會發生，同製作團隊開會時不約而同有個共識，想嘗試搵Juno參與，結果真係好似上天安排，令到我哋終於可以喺同一個台上面有一個演出，我自己都好期待。」Juno他亦表示：「之前做嘉賓喺台上合作時間唔係好長，今次Endy邀請我時，一來因為之間嘅友誼，二來又剛做完另一個Show，音樂風格上有新體會，係天時地利，佢一打畀我已經好有畫面。」

Endy多年來多次想再同Juno合作，最近終於搵到合適時機。

今次兩人同台演出，會有很多新驚喜帶給觀眾，其中Solo部份，兩人將會有各自的樂隊演繹作品，而開Show前他們都不會知道對方的歌單內容！Juno描述腦內的畫面道：「應該要有兩隊唔同嘅Band，甚至要有兩邊唔同嘅台，喺當中搵磨合點，但今次演唱會唔係唱幾多自己或對方嘅歌，而係年紀唔同，而家重新編製歌曲，呢個觸發點已經令大家想做呢件事。」

今次演唱會有全新玩法，Solo歌曲的部分，兩人各自有隊Band，事前Juno同Endy都不知道對方會唱咩歌，保持神秘感。

Endy亦認同兩隊Band的構思，他說：「如果一隊Band玩晒，各自唱一首，又互相唱下大家嘅歌係意料中事，但我哋好想有對壘嘅感覺，同時亦都表現出一種惺惺相惜嘅音樂交流。」除這個刺激玩法外，Juno今次亦都會揀選從未公開獻唱過的歌曲，很有新鮮感，令觀眾格外期待！

《852FES Awaken Music Endy Chow ‧ Juno Mak》

日期：2023年7月8日(星期六)

時間：晚上8點

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：$899 (企位及座位) / $699 (座位) / $499 (座位)



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