MC張天賦赴台北拍新歌MV　被釣蝦場一物震驚：經歷了一次文化衝擊

MC張天賦為新歌〈抽〉飛到台北拍攝MV，MV邀請曾入圍金曲獎的導演黃婕妤執導，張天賦飾演富家千金的司機一角，團隊前往釣蝦場拍攝，一切都令他感到十分新鮮，笑說像是經歷了一次文化衝擊。



張天賦從街頭表演起家，直到2019年參加香港歌唱選秀節目得到亞軍，也因此獲得一紙華納音樂的合約，而後正式出道。2021年獲選香港第4屆KKBOX風雲榜十大風雲歌手，出道未滿2年的他，1月在香港紅館舉行了3場演唱會，門票全數售罄。他優異的成績獲各界注意，周興哲也邀他擔任香港演唱會的嘉賓，張天賦在未出道於街頭翻唱過周興哲的歌，也讓周興哲大讚他從街頭唱到紅磡相當厲害。

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這次飛到台北拍MV，張天賦笑說：「真沒想到第一次來台北就要在這裡開車，尤其這邊是左駕所以很需要時間適應！」對於釣蝦文化相當好奇的他，看著一旁的釣客甚至有著屬於自己的釣具，感到相當驚奇。而對於此次到台北的心得，張天賦表示：「這次因為工作行程太緊湊了，吃了很多大家推薦的美食，但是沒什麼時間好好逛逛，覺得有點可惜。」表示下次想再到夜市及景點走走，他也提到：「我平常是個很懶的人，如果我自己一個去旅行的話我也未必能去那麼多的地方見識那麼多東西，這過程真的非常開心！」

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