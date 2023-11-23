黎明演唱會｜重製《如果可以再見你》動畫MV　女主角原型係全智賢

黎明一連十場的《Leon黎明紅館演唱會2023》昨晚（22日）已來到第在場，歌迷對演唱會一致好評，大讚天王唱歌一貫高水準。

黎明一連十場的演唱會，不知不覺已來到第九場。

來到第九場還有一位神秘嘉賓，就是黎明旗下的A Music新人凌雪怡（Apple），今次是她首登紅館，她擔任Leon《顧家》（同居版）和音，螢幕上都見到她的大頭鏡頭。此外，Leon亦帶給大家另一個驚喜，他特別重新製作了98年《如果可以再見你》MV的全新動畫版，當年Leon邀請了韓國著名女星全智賢拍MV，二人在遼闊的山谷吶喊一幕，令樂迷印象難忘。今次動畫版女主角也是以全智賢為原型去製作，歌迷見到吶喊一幕，都即時想起了當年的MV情節，勾起一幕幕回憶。

黎明重製98年《如果可以再見你》MV的全新動畫版。

《如果可以再見你》動畫MV的女主角，以當年的女主角全智賢為原型。

歌迷見到山谷吶喊一幕，都即時勾起一幕幕回憶。

山谷吶喊對比圖。（MV截圖）

全智賢是當年MV的女主角。（MV截圖）

今次演唱會特設的巨型天幕固然衝擊視覺觀感，但論到全場High爆的時刻，必定是快歌環節，全場歌迷企起身又唱又跳，連圈中好友們都一樣。當《Sugar in the Marmalade》音樂一奏起，全場觀眾便自動站起來一齊跳舞，氣氛高漲，大家邊唱邊跳，直到最後一首歌《我的親愛》，觀眾都依然相當興奮。每晚完場後，大批歌迷都在紅館外等候Leon的座駕離去，希望多見Leon一面，Leon亦深明歌迷依依不捨，每晚都會跟歌迷揮手道別，相當寵粉。