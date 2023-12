輕談淺唱不夜天｜變調聖誕節　Your Dark Creepy Christmas

每個人的記憶裡可能都有一堆喝着Eggnog聽的聖誕歌單,什麼《All I Want for Christmas Is You》、《Last Christmas》、《Christmas Through Your Eyes》,又或是在被窩裡捧着暖暖的mulled wine看的電影,沉醉於不斷重播的浪漫喜劇《真的戀愛了》(Love Actually)、《緣份精華遊》(The Holiday)、《聖誕精靈》(Elf)……這種無限輪迴你們受夠了嗎?今年,不如把調子微調,來過一個刺激又另類的黑色聖誕節吧!

暗黑聖誕歌單推介

聖誕歌一直給我們的印象是浪漫、暖心、普世歡騰,洋溢着一片幸福歡欣的氣氛。但其實一些耳熟能詳的聖誕歌,如果從另一角度留意歌詞,你就會發現弔詭之處。

《Santa Claus is Coming to Town》的這句歌詞相當詭異。

(1)《Santa Claus Is Coming To Town》中的一句歌詞「He sees you when you’re sleeping. And he knows when you’re awake」(你睡着時他看着你,你醒了他又知道),講述聖誕老人每年都有一張詳盡的清單,知道孩子乖不乖,然後爬入家中。小時候我已發現部分歌詞有如恐嚇信,每次聽到這首歌時也暗自慶幸家裡沒煙囪。

《I Saw Mommy Kissing Santa Claus》於1952年由Jimmy Boyd首唱版本的唱片封面,設計奇怪。

(2)《I Saw Mommy Kissing Santa Claus》也很古怪,歌詞的最後小朋友唱着「I did, I did, I really did see mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me, you just gotta believe me. Come on, fellas, believe me, you just gotta believe me.」內容引述小朋友於深夜看到媽媽親吻聖誕老人,如果不知道聖誕老人其實是爸爸,這會是哪一門的童年陰影?

《Grandma Got Run Over by a Reindeer》是1979年由Elmo主唱的聖誕單曲。

(3)每年聖誕節總會在外國電台聽到1979年由Elmo主唱的聖誕單曲《Grandma Got Run Over by a Reindeer》,當年一發行便大熱。當我第一次聽時已被歌名嚇到,歌曲內容是關於喝醉的老奶奶,在聖誕夜被聖誕老人的麋鹿碾過去的故事。70年代,英國南約克郡的一間小學更曾經禁止小學生唱此歌。2000年,由菲爾羅曼(Phil Roman)執導內容成聖誕動畫,安排在WB電視台播出,但因為歌詞激動,動畫版本需改寫成奶奶沒有死去,而聖誕老公公亦發現是被奸詐的親戚Cousin Mel陷害,最後聖誕老人也是清白的。無論如何,這也不是一個老少咸宜的聖誕故事吧?

《You’re a Mean One, Mr. Grinch》由蘇斯博士親自創作歌詞,琅琅上口又刻薄。

(4)1966年《You’re a Mean One, Mr. Grinch》是根據蘇斯博士(Dr. Seuss)的漫畫著作《聖誕怪傑如何偷走聖誕節》所創作的,後來蘇斯博士更親自創作歌詞。雖然不算是讓人尖叫的恐怖聖誕動畫,但是歌詞琅琅上口卻又刻薄!及後恐怖Punk Rock組合Misfits在他們的EP《Horror Xmas》中,也重新發行了這首歌曲。

《Krampus》的片尾曲《Karol of the Bells》令人毛骨悚然。

(5)恐怖喜劇《Krampus》為聖誕電影類型帶來恐怖衝擊,片尾曲《Karol of the Bells》更令人毛骨悚然。編曲慢慢顯得步步進逼,隨後音樂變得更沉重、不祥,純真的兒童合唱團聲音開始響起,再配上鐘聲愈唱愈急,像敲響喪鐘般變成警示,讓人極度不安。此曲是改編自烏克蘭家傳戶曉的頌歌——Mykola Leontovych於1914年創作的作品《Shchedryk》(英文版為《Carol of the Bells》),經過導演Michael Dougherty和Douglas Pipes的大膽改編,扭曲又恐怖的《Karol of the Bells》就誕生了。

暗黑聖誕片單推介

每年聖誕大街小巷都充滿節慶氛圍,你是否也在急忙搶購好友的交換禮物,精心安排聖誕夜的燭光晚餐?還是已經討厭甜膩溫馨的聖誕感,拒絕與人群取暖,倦怠聖誕節的儀式?今年,筆者除了推薦變調歌單,還有暗黑聖誕片單來迎合忤逆人世的性格巨星們。

《Once Upon a Time in Jerusalem》是一部充滿「Cult味」怪雞的電影。

(1)《Once Upon a Time in Jerusalem》

耶穌行神蹟,不用五餅二魚,一條「鋸齒魚」就夠了。片段中被耶穌復活的人,通通變成了喪屍!全片喪屍橫行,耶穌竟用鋸齒魚瘋狂殺喪屍,打救無辜的人民。絕對迎合喜歡「Cult味」怪雞的你。

《Die Hard》在2018年得到官方認證是一部聖誕電影。

(2)《Die Hard》

《Die Hard》到底是不是一部聖誕電影?這個爭辯已久的問題,終於在2018年得到官方認證!電影在1988年7月首映,30年後的2018年,官方再推出聖誕節慶版藍光DVD實體紀念組合,還附上一整套電影經典情節的聖誕明信片賀卡。片商當時宣傳五集全系列4K數位版本的廣告影片,標題清晰地寫着「Die Hard is the Greatest Christmas Story!」連加拿大總理杜魯多,都認為這絕對是一部聖誕電影。

《Krampus》中壞孩子會被惡魔Krampus吃掉。

(3)《Krampus》

這是一個不為人熟知的暗黑聖誕節傳說。在阿爾卑斯山附近的地區,包括瑞士、德國、捷克、奧地利、羅馬尼亞等國家,都流傳着一個恐怖的傳說:在聖誕節期間,壞孩子會被惡魔Krampus吃掉!這是2015年導演Michael Dougherty自編自導的聖誕驚悚電影。

《Tokyo Godfathers》在2020年推出了4K數位修復版。

《Tokyo Godfathers》是日本導演今敏2003年的作品。

(4)《Tokyo Godfathers》

有人會問為何沒有Tim Burton的《The Nightmare Before Christmas》這部西洋動畫中的聖誕經典?今年不如轉口味,試試日本導演今敏2003年的作品?動畫以三位流浪漢作為主角,於聖誕夜發現一位被遺棄女嬰而展開一波三折的故事,展示了社會邊緣族群的定位,更真實反映出東京獨有的都市傳說。此片更於2020年推出了4K數位修復版。

《Rare Exports A Christmas Tale》》在2010年獲得各大國際奇幻影展的極致好評。

(5)《Rare Exports: A Christmas Tale》

此片在2010年獲得各大國際奇幻影展的極致好評,以北歐黑暗童話為基礎,加入驚悚冒險的元素,顛覆傳統聖誕神話。劇情發生在位於芬蘭邊境北極圈內的耳朵山——傳說中聖誕老人的故鄉。在聖誕節前夕,考古探測隊竟在此挖出了冰封已久的聖誕老人!神秘事件相繼發生,一夜之間考古隊員全數罹難,居民賴以維生的麋鹿慘遭屠殺,鎮上小孩相繼失蹤……

