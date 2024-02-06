G.E.M.鄧紫棋2025前啟德開騷　網民叫開十場獲覆：有冇咁多人嚟？

G.E.M.鄧紫棋外闖多年，早已是國際級歌手，在世界各地開過過百場演唱會。日前她久違在香港露面，出席國際邁亞密與香港隊合演表演賽，並擔任壓軸嘉賓，演唱《Amazing Grace》和西班牙文的《Gloria》。當日她的偶像碧咸聽得非常陶醉，而G.E.M.亦成功向對方索取簽名。可惜當日因美斯冇落場令不少球迷憤而離場，令G.E.M.仿如送客般，但仍無礙她的超水準演出，不少人睇完都表示，已很久沒聽到她在香港演唱。

G.E.M.日前在香港演出，可說是試水溫成功，很多歌迷掛念她的歌聲。（now片段）

碧咸都有企起身投入地聽G.E.M.演唱。（now片段）

碧咸親自為G.E.M.在波衫簽名。（IG@teamgem_official）

G.E.M.與碧咸自拍。（IG@teamgem_official）

《G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》近日在中國各地開始演出，先後在廣州、南寧、深圳、泉州開完10場，不過G.E.M.上次在香港開演唱會已是17年的《G.E.M. Queen Of Hearts 世界巡迴演唱會》，有網民說：「希望你會再喺香港開演唱會」而G.E.M.轉發了這個留言，表示：「一定會開！！！我在等啟德體育場完工。」

G.E.M.預告啟德體育館開演唱會。（IG@gem0816）

G.E.M.希望2025前可以開演唱會。（IG@gem0816）

啟德體育園目前仍在興建當中，其主場館有5,0000座位，是亞洲國際博覽館的3倍，場地預計今年底完工，未知會否延期竣工。G.E.M.今日在IG開「你問我節」，有網民就問說：「香港演唱會係咪要等到2025？」她回覆：「我希望快D!!!」又說要視乎場館幾時起完，擔心要等太耐。當有人問：「香港可唔可以開十場？」她說：「有冇咁多人嚟先？」當問到香港會否有特別歌曲，G.E.M.表示將會唱《天空沒有極限》廣東話版。此外，有人建議等唔切啟德不如去紅館，她就回應：「都唔係唔得……但係我個LED 20米高……紅館嘅話要縮細成套舞台，同埋紅館個期都幾爆。」

當有人問：「香港可唔可以開十場？」她說：「有冇咁多人嚟先？」（IG@gem0816）

不過，上月G.E.M.前經理人公司「蜂鳥」就發出版權聲明，指出：「我公司（蜂鳥音樂有限公司）是以下所列音樂作品之錄音、詞曲版權獨家所有人，擁有在全世界範圍內將前述音樂作品以各種商業或非商業目的許可相關機構或個人使用的專有權利。未經我公司許可，禁止任何單位或個人將以下所列音樂作品用作翻唱、複製、演出、網絡傳播以及其他商業性用途。任何未經我司許可的使用均系侵犯我司合法權利，我司保留追究其法律責任的權利。」當中列出103首「禁唱」歌曲清單，當中有多首廣為香港人熟悉的《Where did you go》、《睡公主》、《A.I.N.Y.（愛你）》、《喜歡你》、《泡沫》、《來自天堂的魔鬼》、《光年之外》等。

上月G.E.M.前經理人公司「蜂鳥」就發出版權聲明，指未經許可禁止翻唱、複製、演出、網絡傳播及其他商業用途。（微博@瘋鳥）

網民得悉G.E.M.來港開唱，都表示：「全部舊歌唔唱得。」、「佢開都冇得唱自己歌。」不過，很多人仍期待睇到她的演唱會，又說：「得佢夠料開咁大個場」、「搵其他人都唔知有冇能力填滿個場」、「佢做香港第一個歌手上啟德都有資格啦」