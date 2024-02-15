素海霖學做DJ表演捽碟　專誠學藝半年︰唔想根本唔識扮嘢呃人

香港首位日本AV女優素海霖（繪麗奈），自入行後名氣大增，不乏機會，除去年以歌手身份出席《未來音樂祭》，嚟緊又有新搞作。今次是化身DJ表演捽碟。而為今次表演，素海霖更專誠拜師學藝半年，希望以真功夫示人。



素海霖又有新搞作，學做DJ打碟。（網上圖片）

入行後已有人誠邀去「扮嘢」

素海霖近年工作一個接一個，繼將會3月遠赴日本開拍全新電影《一路向西2東京AV攻略》，嚟緊2月22日都有參與一個DJ Show表演，當日仲會係慶生Party，粉絲們一定要到。問到素海霖點解會有呢次做DJ的機會，原來自她出道以來，都已經有人找她去表演。「曾經都有人邀請我去打，酬勞是吸引的，但我都推咗，因為我根本唔識，雖然對方話扮下嘢就可以，但我唔想呃人。」

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素海霖都有專誠去練習，希望成為另一門專長。（素海霖＠IG）

有見自己有市場，所以事隔幾個月後，便的起心肝，經朋友介紹下跟老師學︰「我認為可以試下走呢條路，冇壞的。」最後便跟了DJ Samir學師，不經不覺都學了大半年，技術方面素海霖都坦言未夠專業，但自覺對這頗有興趣。「平時練職，最緊要係準確地MIX出成首歌，加Effect搞下花臣，至於實戰如何就未答到你住。」

要為自己定下目標

作為新人，對於打碟這表演又有何心得可以同大家分享？「其實我都未學有所成，所以畀唔到太多心得大家，但我應該學習一定要定下目標 ，並設下時限，如果唔係感覺有點漫無目的。而且不要怕失敗，不要怕錯，無人一嚟就好勁。」素海霖本身都鍾意聽EDM音樂，又喜歡DJ Soda。「我比較膚淺，都係因為覺得佢靚同有個人風格，嘻嘻……」

至於今次的表演，又有冇少少內容可以同大家透露呢？素海霖︰「今次主要會打英文歌，但同時準備緊N9的《二泊三日》Remix，但未完成，驚趕唔切今次表演。」

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