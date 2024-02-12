專訪｜素海霖入行後暫停跟家人拜年　「到我唔再拍先見面好啲」

今年是素海霖（繪麗奈）投身日本AV界後，首個農曆新年。農曆年向來是一家團聚的大節日，內地人為見家人，在外地打工的，會一早撲定車票機票，務求過年前回鄉團聚，更令全國出現一片春運現象。不過對素海霖而言，自入行後，過時過節都是向父母傳個短訊代替，而今年她亦決定暫不跟家人見面拜年︰「會發訊息，暫時唔會見面。」



素海霖祝大家新一年勤力啲，早日添丁發財。（陳順禎 攝）

素海霖坦言今年只會以短訊跟父母拜年。（陳順禎 攝）

「等我唔再拍先見面會好啲」

整個訪問，素海霖都一直保持開朗活潑，笑容滿臉，唯獨談到會否與家人拜年，不期然地正經起來。「今年唔會同家人拜年喇，可能會發訊息，暫時唔會見面住。」有打算幾時先會親自拜年？「我覺得等我唔再拍（AV）先見面會好啲，不過我哋都有一直保持聯絡，有傳訊息，始終訊息睇唔到對方感情同表情嘛。」

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大時大節未能與家人團聚，總會有點缺失吧？「其實除咗新年，其他節日我都係同朋友過，（入行前）都係過年頭兩日跟家人過，所以到新年都會諗起，始終係家人嘛！」

素海霖祝香港男士龍年龍精虎猛。（陳順禎 攝）

過去一年好多機會好大壓力

回望過去一年，素海霖都開心不知不覺間達成這麼多目標，轉捩點當然是踏出第一部到日本拍首兩部AV，這個決定不止背水一戰，更是最後一擊。「因為拍完兩部之後要再傾合約，隨後的4部不是緊接的，所以我都好意外可以繼續拍到第6部。能夠拍到頭兩部已經好滿意，背後好多嘢大家睇唔到，係需要自己去承受。」

更有機會做產品代言人。（資料圖片）

去年3月31日，素海霖首部作品可於Amazon.jp獨家率先睇。（網上截圖）

所講的是大大小小不同壓力，「要知道日本本身都有好多女優，點解要花錢從外國請你來，你一定要畀到成績人睇。香港比較易接受外國偶像明星，但其他國家唔係，佢哋本身都有好多偶像明星，所以都好大壓力，要做得比人好先可以繼續生存，而家暫停咗我覺得係畀自己一個休息。」

素海霖第二部作品封面。(網上圖片)

黑心留言最難受

拍AV預咗反應兩極，有人覺得她為港爭光，但亦不少人付予鄙視眼光，「啲人成日話睇我幾時冇，一年前啲人已經咁同我講，但我呢刻仲喺度。」網上睇死佢嘅不少，但現實中又冇遇過。「現實中冇人走埋嚟兜口兜面咁鬧我，有啲人成日話『做我父母唔知點好？』我心諗我阿爸阿媽都未出聲，成日幻想係我阿爸阿媽做咩啫？」

過去一年，素海霖就舉辦過大型簽名會。（陳順禎攝）

多了不少對父母都不是最難聽的攻擊，最難受是由黑心出發的一字一語。「會咀咒我有性病，甚至話睇我幾時死？點解做人可以做到咁黑心，我會留言反駁佢︰『做得愛就預咗有機會有性病，你冇因為根本冇人同你做愛！』咒我幾時死那個我都反問佢︰『點解你可以咁黑心？』但之後就冇再回應我，可能係睇唔到，或者係反省緊，唯有咁諗。」